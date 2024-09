Na południu kraju pojawią się burze, którym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu i silny wiatr, miejscami mogą wystąpić mgły i spadnie grad. W dwóch województwach stan wody może gwałtownie wzrosnąć - poinformował w środę rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia meteorologiczne obowiązują w środę do godz. 21:00, natomiast hydrologiczne - do godz. 23:00.

/ Shutterstock

Ostrzeżenia przed burzami, deszczem i gradem

W środę rano IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 4 województw:

południowej części woj. lubelskiego,

małopolskiego,

śląskiego,

powiatu żywieckiego w województwie podkarpackim.

"Przewidywane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie mogą wystąpić opady gradu" - podali synoptycy. Ostrzeżenia obowiązują w środę od godz. 10:00 do godz. 21:00.