W środę nie należy spodziewać się większych opadów śniegu. W całej Polsce zarówno w dzień, jak i w nocy, będą utrzymywały się temperatury poniżej zera - powiedziała Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB.



Synoptyk dodała, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na Pomorzu. Miejscami słabe opady śniegu. Na północnym wschodzie kraju śnieg spadnie rano, a na południu i południowym zachodzie w godzinach popołudniowych.



Rano będą jeszcze zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od - 8 st. C na północnym wschodzie, - 4 w centrum, do zera na Wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na północy i południu może być porywisty. Na Podkarpaciu i rejonach podgórskich może wiać z prędkością do 60 km/h. W Tatrach i Sudetach prognozowane są zawieje i zamiecie - powiedziała Dorota Pacocha.

Miniona noc była bardzo mroźna m. in w województwie warmińsko-mazurskim. W okolicach Szczytna temperatura spadła do minus 15 stopni, w Olsztynie do minus 11, w Lidzbarku Warmińskim i Ełku do minus 10. Według prognoz dzień także ma być mroźny.