Weekend będzie nadzwyczaj gorący, z temperaturą o 12 stopni wyższą, niż wynosi średnia w tym okresie - prognozują meteorolodzy, zapowiadając nadejście następnego antycyklonu subtropikalnego.

Jak powiedział meteorolog Antonio Sano, w niedzielę w Toskanii, stołecznym regionie Lacjum, w Apulii, na Sycylii i Sardynii temperatura osiągnie 40-41 stopni.

Nadchodzą kolejne "zabójcze" temperatury

W przyszłym tygodniu nowy antycyklon ma nadejść z pełną siłą nad Włochy. Prognozy są następujące: od 41 do 43 stopni we Florencji i w Lacjum, 45 stopni w Apulii, do 48 stopni na Sardynii i Sycylii.