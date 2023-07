Jaka będzie sobota?

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, cały kraj weekend obejmie zatoka niżu znad Wysp Brytyjskich. Z południowego zachodu zacznie napływać gorące i wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie będzie spadać.

Województwa: zachodniopomorskie i pomorskie

Zachmurzenie małe i umiarkowane, wieczorem na krańcach zachodnich duże i tutaj możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 29°C do 31°C, w rejonie Półwyspu Helskiego około 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

Gdańsk: 30°C

Koszalin: 32°C

Szczecin: 33°C

Województwa: warmińsko-mazurskie i podlaskie

Zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 27°C na północnym wschodzie do 32°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na ogół południowy.

Olsztyn: 31°C

Suwałki: 27°C

Białystok: 29°C

Województwa: wielkopolskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 31°C na Kujawach do 35°C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

Poznań: 33°C

Kalisz: 32°C

Gorzów Wlkp.: 34°C

Zielona Góra: 35°C

Toruń: 33°C

Bydgoszcz: 33°C

Województwa: mazowieckie, łódzkie i lubelskie

Zachmurzenie przeważnie małe, na północy miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 27°C na Lubelszczyźnie do 33°C na zachodzie Ziemi Łódzkiej i w rejonie Warszawy. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

Warszawa: 33°C

Łódź: 31°C

Lublin: 28°C

Województwa: dolnośląskie, opolskie i śląskie

Zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 30°C do 34°C, na Górnym Śląsku od 29°C do 32°C, w rejonach podgórskich Beskidów od 27°C do 30°C, wysoko w Beskidach od 19°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.

W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od 16°C do 21°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy.

Wrocław: 33°C

Jelenia Góra: 33°C

Legnica: 34°C

Opole: 33°C

Katowice: 31°C

Częstochowa: 31°C

Województwa: małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie

Zachmurzenie małe, okresami bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 27°C do 31°C, w rejonach podgórskich od 25°C do 28°C, wysoko w Beskidach od 18°C do 21°C, na szczytach Tatr około 16°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

Kraków: 30°C

Kielce: 29°C

Rzeszów: 29°C

Zakopane: 25°C

Jaka będzie niedziela?

Polska pozostanie w zasięgu zatoki związanej z niżem nad Morzem Norweskim. Z zachodu na wschód będzie wolno wędrował chłodny front atmosferyczny. Przed frontem będzie utrzymywało się upalne powietrze zwrotnikowe, za frontem zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie. Wystąpią niewielkie wahania ciśnienia.

Województwa: zachodniopomorskie i pomorskie

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, na wschodzie miejscami burze. Temperatura maksymalna od 26°C do 29°C, nad morzem od 22°C do 25°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Gdańsk: 28°C

Koszalin: 27°C

Szczecin: 29°C

Województwa: warmińsko-mazurskie i podlaskie

Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Po południu miejscami przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Temperatura maksymalna od 32°C do 35°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy do 65 km/h.

Olsztyn: 35°C

Suwałki: 32°C

Białystok: 33°C

Województwa: wielkopolskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na Kujawach lokalne burze. Temperatura maksymalna od 28°C do 31°C. Wiatr umiarkowany, zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Poznań: 30°C

Kalisz: 30°C

Gorzów Wlkp.: 30°C

Zielona Góra: 30°C

Toruń: 30°C

Bydgoszcz: 30°C

Województwa: mazowieckie, łódzkie i lubelskie

Zachmurzenie umiarkowane i duże, na Lubelszczyźnie pogodnie. Na Ziemi Łódzkiej i na Mazowszu przelotne opady deszczu oraz miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 30°C na wschodzie do 36°C na Mazowszu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy, skręcający na zachodni. W trakcie burz porywy wiatru do 75 km/h.

Warszawa 36°C

Łódź 33°C

Lublin 31°C

Województwa: dolnośląskie, opolskie i śląskie

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad. Temperatura maksymalna od 28°C do 32°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru około 70 km/h. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad. Spadek temperatury od 20°C do 13°C. Wiatr dość silny i silny, południowy i południowo-zachodni.

Wrocław: 31°C

Jelenia Góra: 29°C

Legnica: 31°C

Opole: 30°C

Katowice: 32°C

Częstochowa: 32°C

Województwa: małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie

Zachmurzenie umiarkowane, pod wieczór na zachodzie regionu wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 30°C do 32°C, w rejonach podgórskich od 28°C do 30°C. Wiatr słaby, zmienny.

Kraków: 32°C

Kielce: 32°C

Rzeszów: 32°C

Zakopane: 28°C

Z kolei temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze Polski wynosić będzie od 18 st. Celsjusza do 20 st. Celsjusza.