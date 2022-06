Synoptycy ostrzegają – czekają nas burzowe dni. Niespokojnie będzie już dziś po południu na zachodzie kraju. "Burzom będą towarzyszyć lokalne opady deszczu do 15 milimetrów oraz porywy wiatru do 65 km/h" – powiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron. Dodał, że temperatura maksymalna w ciągu dnia sięgnie 26 st. C w centrum kraju.

W najbliższych dniach pogoda będzie bardzo niespokojna (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock Prognoza pogody na cały tydzień. Sprawdź: Prognoza pogody: Będzie bardzo ciepło. Uwaga na burze! Jak prognozuje Jakub Gawron, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej po południu "na wschodzie kraju będzie pogodnie bez opadów deszczu, z kolei na zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże". Przelotne opady deszczu i burze, którym będą towarzyszyć lokalne opady deszczu do koło 15 mm i porywy wiatru do 65 km/h - przekazał Gawron. Temperatura maksymalna w ciągu dnia 20 stopni Celsjusza lokalnie na obszarach podgórskich, zaś na pozostałym obszarze od 21 st. C na zachodzie do 26 stopni w centrum - wskazał synoptyk. Prognoza pogody na noc z poniedziałku na wtorek Zgodnie z prognozą pogody synoptyka IMGW, "wieczorem i w nocy strefa burz będzie się stopniowo przemieszczać z Dolnego Śląska i Opolszczyzny na północ i północy wschód". Zaznaczył, że najładniejsza pogoda w nocy jest spodziewana na południu i krańcach wschodnich. Tutaj zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże - tam przelotny deszcz - powiedział Jakub Gawron. W nocy lokalnie na krańcach południowych mgły, które ograniczą widzialność do 200 metrów - wskazał synoptyk IMGW. Temperatura minimalna od 10 stopni lokalnie na obszarach podgórskich, 12 st. C miejscami na wschodzie do 16 stopni na zachodzie i w centrum - dodał. Zobacz również: HydroALERT. IMGW uruchamia nowy serwis Ostrzeżenia IMGW na wtorek We wtorek niebezpieczne zjawiska pogodowe spodziewane są już od 7.30, przede wszystkim we wschodnich i centralnych województwach: warmińsko-mazurskim,

podlaskim,

lubelskim,

małopolskim,

mazowieckim,

łódzkim. W tych regionach ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą obowiązywać nieprzerwanie do piątku. "Miejscami przelotne opady deszczu i burze, w trakcie których ponownie może wystąpić grad i intensywne opady deszczu do 25 mm" - przestrzegają synoptycy IMGW. W środę burze spodziewane są na Podkarpaciu, a w czwartek w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Ostrzeżenia IMGW są przez synoptyków na bieżąco aktualizowane. Gdzie jest burza? Sprawdź aktualną mapę pogody Zasady bezpieczeństwa w czasie burzy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w trakcie burzy należy w razie możliwości zostać w domu. Powinno się też zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr.



O czym jeszcze należy pamiętać? Należy unikać wyniosłości terenu, a w szczególności szczytów górskich.

Nie przebywajmy w pobliżu wysokich drzew, wież, masztów, słupów energetycznych i telefonicznych. Pioruny zazwyczaj uderzają w najwyższe przedmioty na danym obszarze.

Nie przebywajmy także w pobliżu metalowych konstrukcji, kabli i ogrodzeń, które mogą przewodzić prąd.