​Ekspert od sztucznej inteligencji prof. Witold Pedrycz odebrał tytuł doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej. W ubiegłym roku znalazł się na ogłoszonej przez Uniwersytet Stanforda liście 1000 najlepszych badaczy świata.

Budynek Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej / Wojtek Jargiło / PAP

Rzecznik PL Iwona Czajkowska-Deneka poinformowała, że prof. Pedrycz jest kierownikiem Katedry Badań Kanadyjskich na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Uniwersytetu Alberty w Edmonton. Pracuje również w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest autorem setek publikacji naukowych, uczestnikiem kilkudziesięciu międzynarodowych projektów, laureatem licznych nagród i odznaczeń. Uroczystość wręczenia tytułu odbyła się w czwartek.

Prof. Pedrycz jest uznawany za autorytet w dziedzinie informatyki. Jego badania dotyczą obliczeń granularnych i zbiorów rozmytych, które są ważnymi koncepcjami w sztucznej inteligencji. Prace profesora Pedrycza mają duży wpływ na rozwój tej dziedziny, a jego teorie znalazły zastosowanie w wielu praktycznych rozwiązaniach, używanych w procesach decyzyjnych i przemyśle - podała rzecznik.

Uhonorowany wieloma tytułami

W ubiegłym roku - jako jedyny Polak - prof. Pedrycz znalazł się w gronie 1000 najlepszych badaczy świata według listy World’s TOP 2% Scientists 2020, ogłoszonej przez Stanford University.

Jest doktorem honoris causa Azerbaijan State Oil and Industry University oraz Macao University of Science and Technology. Otrzymał także tytuły honorowego profesora na Hebei University w Chinach i School of Computer Science na Nottingham University w Wielkiej Brytanii.

Należy do Royal Society of Canada, Engineers Canada i International Society of Management Engineers. Otrzymał najważniejszą kanadyjską nagrodę naukową Killama, która przyznawana jest każdego roku pięciu najważniejszym badaczom.

Zdaniem rektora PL prof. Zbigniewa Patera, prof. Pedrycz jest "prawdziwym człowiekiem renesansu". To osoba patrząca na zagadnienia naukowe w szerszej perspektywie i zespalająca w jedną całość wiedzę z różnych obszarów. To osoba ceniąca ideał interdyscyplinarności i skłonna do podejmowania badań międzyobszarowych - stwierdził cytowany w komunikacie prasowym.

Rzeczniczka podała, że prof. Pedrycz jest 21. osobą, której Senat PL nadał tytuł doktora honoris causa, z PL współpracuje z PL od 5 lat. Politechnika Lubelska kształci ok. 7,1 tys. studentów, w tym blisko 2 tys. na pierwszym roku.