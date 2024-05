W czwartek, w sercu Poznania, Michelle Obama, była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat życia, polityki i społecznej odpowiedzialności. Jej wizyta w Polsce, pierwsza o tak oficjalnym charakterze, stała się okazją do głębokiej refleksji na temat roli kobiet w społeczeństwie, znaczenia edukacji oraz wyzwań, jakie niesie ze sobą bycie częścią jednej z najbardziej wpływowych rodzin na świecie.

Transmitowane spotkanie z byłą pierwszą damą USA Michelle Obamą w ramach kongresu Impact'24 w Poznań / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Podczas kongresu Impact'24 Michelle Obama, żona 44. prezydenta USA, Baracka Obamy, opowiedziała o swojej karierze, macierzyństwie i ośmiu latach spędzonych w Białym Domu. Z wyjątkową otwartością mówiła o swoim podejściu do roli pierwszej damy, podkreślając, że każda z pań na tym stanowisku ma prawo kształtować je na swój sposób. Dla niej priorytetem były realne zmiany, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na życie Amerykanów.

Jako matka dwóch córek, Malii i Sashy, Michelle Obama szczególnie zaznaczyła wagę wspierania edukacji dziewcząt. W jej przekonaniu, każda młoda osoba jest wyjątkowa i zasługuje na to, by jej potencjał został dostrzeżony i rozwinięty. Dzieci nie potrzebują zbyt wiele. Potrzebują jednego bohatera, czasem jednego spojrzenia, jednej szansy - mówiła, apelując o wsparcie dla najmłodszych, zwłaszcza dziewcząt.

Była pierwsza dama podzieliła się również swoimi doświadczeniami związanymi z hejtem, rasizmem i krytyką, z jakimi musiała się mierzyć podczas prezydentury swojego męża. Mimo trudności, podkreśliła, że ten czas pozwolił jej zobaczyć "dobrą naturę ludzi" i nauczyła się czerpać z tego siłę.

W swoim przemówieniu Michelle Obama nie omieszkała wspomnieć o projektach, które obecnie realizuje wraz z mężem. Wśród nich jest budowa Centrum Prezydenckiego Obamy w Chicago, mającego stać się "latarnią nadziei" dla młodych ludzi. Ponadto, była pierwsza dama kontynuuje swoje zaangażowanie w promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, między innymi poprzez uruchomienie firmy produkującej zdrowe przekąski i napoje.

Na zakończenie swojego wystąpienia, Michelle Obama zwróciła się szczególnie do kobiet, zachęcając je do odnajdywania w sobie siły i wyjątkowości. Podkreśliła, że kobiety powinny być sobą, niezależnie od oczekiwań społecznych, i wyrażać swoją kobiecość z odwagą. Jej przesłanie do mężczyzn brzmiało: bądźcie otwarci i gotowi na słuchanie różnorodnych głosów i perspektyw.

Wizyta Michelle Obamy w Polsce nie tylko przyniosła inspirujące przesłanie o sile, odwadze i znaczeniu edukacji, ale także podkreśliła, jak ważne jest, aby każdy z nas, niezależnie od pozycji, przyczyniał się do budowania lepszego świata.