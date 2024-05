​Policjanci i funkcjonariusze KAS zlikwidowali w kilku miejscowościach woj. śląskiego i małopolskiego punkty z nielegalnymi automatami do gier hazardowych. Zabezpieczyli 19 automatów i prawie 330 tys. zł - poinformowała Komenda Główna Policji.

Policja rozbiła gang organizujący nielegalne gry hazardowe / Policja Śląska /

"Policjanci zatrzymali 7 osób w wieku od 24 do 74 lat. Odpowiedzą one za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, tworzącej na terenie Katowic, Jastrzębia Zdroju, Rybnika, Żor, Rydułtów i Olkusza punkty z nielegalnymi grami hazardowymi na automatach" - podała KGP.

Zatrzymanie odbyło się we współpracy funkcjonariuszy z katowickiej komendy miejskiej zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Krajową Administracją Skarbową i pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Policja rozbiła gang organizujący nielegalne gry hazardowe / Policja Śląska /

Kilkudziesięciu katowickich policjantów wraz z 25 funkcjonariuszami KAS z Katowic w tym samym czasie weszło do mieszkań członków grup przestępczych oraz lokali, w których znajdowały się nielegalne automaty do gier. Czynności przeprowadzane były w siedmiu miastach na terenie Śląska i Małopolski. Jak podkreślili policjanci, w wielu miejscach były to wejścia siłowe.

Funkcjonariusze zabezpieczyli 19 nielegalnych automatów do gier, a także gotówkę - prawie 330 tys. zł. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono także motocykl o wartości 50 tys. zł.

Policja rozbiła gang organizujący nielegalne gry hazardowe / Policja Śląska /

Jak ustalili policjanci, grupa organizowała nielegalny hazard od 2020 roku. Ich struktura była ściśle zhierarchizowana, w każdej istniał stały podział zadań i ról. Zatrzymani zostali osadzeni w policyjnym areszcie i doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Katowicach na czynności procesowe - wyjaśniła policja.

Mundurowi zatrzymali pracowników poszczególnych punktów hazardowych, jak i kierującego grupą. Główny podejrzany został aresztowany na 3 miesiące, a pozostali na czas trwającego postępowania otrzymali policyjny dozór.

Policja rozbiła gang organizujący nielegalne gry hazardowe / Policja Śląska / PAP

Podejrzanym grożą kary do 15 lat więzienia oraz wysokie grzywny. Należy pamiętać, że odpowiedzialność karna grozi także osobom, które wynajmowały lokale usługowe, w których organizowane były nielegalne kasyna - ostrzegła policja.

Jak dodała, maszyny hazardowe są przez sprawców tak ustawione, że nawet jeżeli początkowo dają niewielkie wygrane, to w konsekwencji i tak gracz musi przegrać.