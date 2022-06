Jaką pogodę przyniesie nowy tydzień? Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej będzie bardzo ciepło - pod koniec tygodnia nawet do 30 stopni. Trzeba przygotować się na przelotny deszcz i burze, w czasie których może spaść grad.

Dziś możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz – w tym z gradem. Słoneczna pogoda utrzyma się w pasie od Mazur, przez Mazowsze, po Małopolskę. Termometry pokażą 22 - 26 stopni. Chłodniej będzie w rejonie Półwyspu Helskiego oraz w dolinach sudeckich – 18 - 20 stopni.

We wtorek na przeważającym obszarze kraju wystąpią przelotne opady, a miejscami burze z gradem i intensywnym deszczem. Pogodnie będzie na Rzeszowszczyźnie. Prognozowana temperatura to 21 - 26 stopni jedynie w rejonie Półwyspu Helskiego około 18 stopni.

W środę i czwartek IMGW przewiduje zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze, w trakcie których może pojawić się grad i intensywne opady deszczu do 25 mm. Na termometrach zobaczymy od 19 do 25 stopni, nieco cieplej – 27 stopni – będzie na Rzeszowszczyźnie. W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 65 km/h.

W piątek przelotne opady deszczu mogą wystąpić tylko na północy i południowym wschodzie kraju. Na Mazurach i Rzeszowszczyźnie możliwe są burze. Na pozostałym obszarze kraju będzie dość pogodnie. Termometry pokażą 23 - 27 stopni, a nad morzem i lokalnie na obszarach podgórskich 18 - 20 stopni.

W sobotę przelotny deszcz spadnie tylko na Pomorzu i na zachodnich krańcach Polski. Na pozostałym obszarze ma być dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy 25 - 30 stopni, chłodnej będzie na północy kraju i lokalnie w górach: od 18 - 24 stopni.

Niedziela będzie pochmurna niemal w całym kraju. Trzeba spodziewać się przelotnego deszczu i burz. Bez opadów i stosunkowo pogodnie ma być jedynie na Pomorzu Zachodnim. Będzie bardzo ciepło - od 23 do 28 stopni, na południu do 30 stopni, a na północy ok. 21 stopni.