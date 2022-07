Uwaga mieszkańcy północnej części kraju! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Alert dotyczy czterdziestu powiatów w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim.

Jak poinformował IMGW, prognozowane są burze, "którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h". Synoptycy zapowiadają też miejscami grad.

Alert pierwszego stopnia dotyczy wszystkich powiatów województwa pomorskiego, większości kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego. Są to powiaty: słupski, Słupsk, lęborski, wejherowski, pucki, bytowski, kościerski, kwidzyński, kartuski, gdański, Gdańsk, Gdynia, Sopot, chojnicki, człuchowski, stargardzki, tczewski, sztumski, malborski, nowodworski, elbląski, Elbląg, braniewski, ostródzki, iławski, nowomiejski, brodnicki, grudziądzki, Grudziądz, świecki, wąbrzeski, chełmiński, toruński, Toruń, bydgoski, Bydgoszcz, sępoleński, golubsko-dobrzyński, rypiński, brodnicki.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burz z gradem określono na 80 proc. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 10 do godziny 18 w niedzielę.

Maksymalnie 20 stopni na termometrach

W Polsce zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C do 20 st. C, w rejonach podgórskich od 15 st. C do 17 st. C.

Wiatr na ogół będzie umiarkowany, na Wybrzeżu dość silny, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W burzach i wysoko w Sudetach porywy wiatru wyniosą do 70 km/h.

Prognoza pogody na noc z niedzieli na poniedziałek

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie na północy i Kujawach mogą pojawić zanikające burze. W Tatrach i Sudetach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg.

Termometry pokażą od 7 st. C do 9 st. C w rejonach podgórskich około 10 st. C, 11 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 15 st. C na wybrzeżu.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i Przedgórzu Sudeckim porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz na Pomorzu i w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek

W poniedziałek synoptycy prognozują duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Oprócz zachodniej połowy kraju lokalnie mogą pojawić się burze, możliwy jest także grad. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 10 mm do 15 mm - zapowiada IMGW.

Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C do 21 st. C; w rejonach podgórskich od 16 st. C do 18 st. C.

Wiatr na ogół będzie umiarkowany, okresami na zachodzie także dość silny i porywisty, północno-zachodni i zachodni. W burzach porywy wiatru do 65 km/h, w Sudetach do 70 km/h.