Muzeum Warszawy szuka pamiątek po V Festiwalu Młodzieży i Studentów z 1955 roku i czeka na osoby, które podziela się wspomnieniami. Zebrane historie i wypożyczone przedmioty uzupełnią przygotowywaną na lato 2025 roku wystawę.

Festiwal Młodzieży i Studentów 1955 / Muzeum Warszawy/Archiwum Narodowe / Materiały prasowe

Na V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów, latem 1955 roku, do Warszawy przyjechało około 30 tysięcy osób ze 114 krajów świata. Przez dwa tygodnie w stolicy odbywały się koncerty, wystawy, spotkania i odczyty. Atrakcję stanowiły oddane do użytku w tym samym roku Pałac Kultury i Nauki oraz Stadion Dziesięciolecia. Festiwal miał pokazywać wyższość socjalizmu nad kapitalizmem.

Twórcy wystawy planowanej w 70. rocznicę tego wydarzenia chcą opowiedzieć nie tylko o samym festiwalu, ale też o powojennych polskich realiach: odbudowie Warszawy, możliwości awansu społecznego, końcu socrealizmu w sztuce.

O Festiwalu najczęściej mówi się bardzo entuzjastycznie. Jeden z tłumaczy po latach wspominał sierpień 1955 roku jako "dwa tygodnie bezbrzeżnego szczęścia". To także moment, w którym powstało wiele tzw. legend miejskich. Być może, dzięki zaangażowaniu publiczności, uda nam się zmierzyć z najważniejszymi z nich - mówi Zofia Rojek, współkuratorka wystawy.

Muzeum Warszawy rozpoczyna zbiórkę wspomnień i pamiątek z tego czasu. W każdą środę, od 8 maja, w budynku muzeum przy Rynku Starego Miasta będą odbywać się dyżury. Organizatorzy zapraszają od g. 10.00-15.00 do muzealnego Lapidarium, a w przypadku złej pogody do kawiarni Same Fusy.