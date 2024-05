​Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 jest Vincent V. Severski, pisarz, emerytowany pułkownik i były oficer wywiadu.

Vincent V. Severski na Warszawskich Targach Książki - maj 2022 r. / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Z naszym gościem porozmawiamy o sprawie sędziego Tomasza Szmydta, który zbiegł na Białoruś i poprosił Alaksandra Łukaszenkę o azyl polityczny.

Zapytamy też o okoliczności i interpretacje tego zdarzenia, które on wyczytytuje on z tej sytuacji na podstawie swojego doświadczenia pracy w służbach. Czy mamy do czynienia z wieloletnim szpiegiem rosyjskim/białoruskim? Jakie szkody mógł wyrządzić i jeszcze może wyrządzić, wykorzystując swoją wiedzę o państwie polskim. Dlaczego uciekł? Dlaczego zdecydował się na współpracę? Dlaczego na miejsce schronienia wybrał Mińsk, a nie Moskwę?

