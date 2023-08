17 stopni na zachodzie, 33 stopnie na wschodzie, deszcz i burze - taki będzie wtorek w pogodzie. Opadów deszczu można spodziewać się na przeważającym obszarze kraju.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

We wtorek Polska podzieli się na upalny wschód i chłodniejszy zachód. Na wschodzie możliwe nawet 30-33 stopnie C., natomiast na zachodzie 16-17 stopni C. - mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.

W dzień na zachodzie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu oraz burzami.

Na północnym wschodzie Polski podniesiony został do drugiego stopień ostrzeżeń o burzach. Lokalnie będą im towarzyszyć intensywne opady deszczu od 40 do 55 mm, porywy wiatru do 85 km/h, miejscami grad.

Na południowym wschodzie zachmurzenie małe i tu bez opadów.