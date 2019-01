Dyrektor Huawei Polska oraz były oficer ABW zatrzymani - obaj są podejrzani o szpiegostwo na rzecz Chin. Komisja Europejska poparła plan masowego odstrzału dzików i pochwaliła polskie władze za podjęte działania. Międzynarodowa koalicja przeciw Państwu Islamskiemu rozpoczęła proces wycofywania oddziałów z Syrii. To tylko niektóre z tematów piątku. Oto nasze podsumowanie dnia.

Polak i Chińczyk zatrzymani przez ABW. Są podejrzani o szpiegostwo

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Polaka i Chińczyka podejrzanych o współpracę z chińskimi służbami specjalnymi. Zatrzymani to były oficer ABW i jeden z dyrektorów polskiego oddziału koncernu Huawei. Sąd zdecydował o ich aresztowaniu na trzy miesiące - poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Piotr D. był wiceszefem Departamentu ds. Bezpieczeństwo Teleinformatycznego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do roku 2011. Odszedł w związku z tzw. infoaferą, dotyczącą korupcji przy przetargach informatycznych. Miał dostęp do kluczowych informacji, np. o Sieci Łączności Rządowej, wewnętrznym systemie pozwalającym na przekazywanie tajnych informacji najważniejszym osobom w państwie.

Weijing W. jest z kolei absolwentem Pekińskiego Uniwersytetu Studiów Zagranicznych, który według TVP Info uchodzi za "kuźnię kadr chińskiej dyplomacji i wywiadu". Studiował polonistykę. Od 2006 roku pracował w konsulacie Chińskiej Republiki Ludowe w Gdańsku, a w 2011 roku został zatrudniony w polskim oddziale Huawei. Odpowiadał za PR i kontakty z dyplomatami. W 2017 roku został dyrektorem sprzedaży. Posługiwał się także polskim imieniem Stanisław.

Afera szpiegowska z Chinami w tle. Zatrzymany Polak pełnił ważne funkcje w MSWiA i ABW

Zatrzymany w piątek przez ABW pod zarzutem szpiegostwa Piotr D. pełnił ważne funkcje m.in. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, ABW i Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Był jednym z niewielu funkcjonariuszy kontrwywiadu, którzy występowali podczas konferencji prasowych oraz w mediach.



Rząd rozważa rekomendacje ostrożności wobec Huawei

"Polskie służby dbające o bezpieczeństwo w sieci od dawna analizują działania chińskiej firmy" - mówi po zatrzymaniu podejrzanego o szpiegostwo jednego z dyrektorów Huawei, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Karol Okoński. Ujawnia też, że poważnie rozważane jest wykluczenie firmy z udziału w rynku IT w Polsce.



Ekspert: Chińczycy mogą utrudniać życie Polakom

"Trzeba rozdzielić amerykańsko-chińska wojnę handlową i zatrzymanie w Polsce chińskiego dyrektora koncernu Huawei" - analizuje w rozmowie z RMF FM Marcin Przychodniak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Według eksperta, może dojść do odwetu chińskich władz na Polakach mieszkających w Chinach.





USA i Polska zorganizują konferencję nt. Bliskiego Wschodu w Warszawie

W lutym Stany Zjednoczone planują zorganizować w Polsce globalną konferencję na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. W szczególności będzie dotyczyła sytuacji w Iranie - powiedział w stacji telewizyjnej Fox News amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. Informacje w komunikacie potwierdził polski MSZ.

Minister środowiska do myśliwych: Nie strzelajcie do ciężarnych loch i prowadzących młode

Jest pismo ministra środowiska, zalecające myśliwym, by powstrzymali się od strzelania do ciężarnych loch lub prowadzących młode. To efekt burzy wokół mających ruszyć w sobotę masowych polowań na dziki. To jedyna rozsądna decyzja, jaką można było w tej sytuacji podjąć - tak myśliwi komentują decyzję ministra.

Komisja Europejska popiera plan odstrzału dzików i chwali polskie władze

Komisja Europejska popiera plan masowego odstrzału dzików i chwali polskie władze za podjęte działania. "To niezbędny krok w celu ograniczenia bardzo agresywnego rozprzestrzeniania się w ostatnich miesiącach afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce i krajach UE oraz w celu ochrony unijnych rolników i konsumentów" - powiedział RMF FM przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Ta wirusowa, zakaźna choroba jest śmiertelna dla trzody chlewnej i dzików już spowodowała ogromne straty gospodarcze. W Polsce liczba przypadków ASF wśród dzików gwałtownie wzrosła w 2018 w porównaniu z rokiem poprzednim. Mamy do czynienia z bardzo agresywnym rozprzestrzenianiem się wirusa - usłyszała dziennikarka RMF FM.

Jeżeli nie uda powstrzymać rozwoju ASF w Polsce, to całej Unii może grozić blokada handlu wieprzowiną ze strony zagranicznych partnerów- alarmuje jeden z urzędników KE. A to by oznaczało ogromne straty gospodarcze, gdyż eksport wieprzowiny stanowi 58 proc. całkowitego eksportu mięsa z UE (Polska jest jednym z ważnych producentów). Walka z ASF stała się dla Unii wręcz dramatycznie pilna, bo ASF zagraża produkcji mięsa wieprzowego w Polsce i w całej Unii.

Suski porównał postępowanie Brukseli do historycznych działań Moskwy

Szef gabinetu politycznego premiera - Marek Suski - porównał działania Brukseli wobec Polski do historycznych działań Moskwy. Chodzi o reakcje instytucji unijnych na reformę wymiaru sprawiedliwości w Polsce.



Siemoniak: Choćby PO przyniosła PiS-owi prezenty, to ich nie przyjmą

"Choćby Platforma przyniosła prezenty PiS-owi, to ten nie przyjmie tych prezentów" - tak wiceszef PO Tomasz Siemoniak skomentował w RMF FM początkowe poparcie Prawa i Sprawiedliwości dla pomysłu projektu ustawy Platformy o jawności zarobków w NBP - później PiS zdecydował, że przedstawi własny projekt. Pomysł na ustawę ma także Kukiz’15.

"To oznacza, że czeka nas wiele dni festiwalu ‘Prezes NBP, jego współpracownicy i ich zarobki’" - powiedział poseł w Porannej rozmowie w RMF FM. "Powinien prezes NBP powiedzieć kto ile zarabia. On bierze za to odpowiedzialność. Przecież wcześniej czy później się to wyda" - podsumował.

Porwali i więzili 20-latkę. Jest areszt dla podejrzanych

Jest tymczasowy areszt dla pięciorga osób, podejrzanych o udział w porwaniu 20-letniej kobiety - tak zdecydował Sąd Rejonowy w Płońsku w Mazowieckiem na wniosek tamtejszej prokuratury.

Według ustaleń śledztwa, sprawcy uprowadzenia przez trzy dni w dwóch różnych mieszkaniach więzili kobietę, pochodzącą z jednej z miejscowości na terenie powiatu płońskiego. Zamierzali sprzedać porwaną do domu publicznego.

Jeden z zatrzymanych usłyszał także zarzut podwójnego gwałtu.

Z Syrii wycofują się już oddziały koalicji pod wodzą USA

Międzynarodowa koalicja przeciw Państwu Islamskiemu, dowodzona przez Stany Zjednoczone, rozpoczęła proces wycofywania oddziałów z Syrii - poinformował jej rzecznik Sean Ryan. Potwierdził tym samym początek wycofywania sił USA z tego kraju.

Plan wycofania sił USA w liczbie około 2 tys. żołnierzy z północno-wschodniej Syrii, gdzie amerykańskie oddziały walczyły z dżihadystami z Państwa Islamskiego, Trump nieoczekiwanie ogłosił 19 grudnia. Zaniepokojenie decyzją wyrazili wówczas sojusznicy USA w walce z ISIS.



PŚ w skokach: Kubacki trzeci w kwalifikacjach, awans sześciu Polaków

Dawid Kubacki zajął trzecie miejsce w kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich we włoskim Predazzo. Najlepszy był Japończyk Ryoyu Kobayashi, lider klasyfikacji generalnej cyklu. W pierwszej serii wystąpi komplet sześciu Polaków.