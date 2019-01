​Komisja Europejska popiera plan masowego odstrzału dzików i chwali polskie władze za podjęte działania. "To niezbędny krok w celu ograniczenia bardzo agresywnego rozprzestrzeniania się w ostatnich miesiącach afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce i krajach UE oraz w celu ochrony unijnych rolników i konsumentów" - powiedział RMF FM przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Zdj. ilustracyjne / Tomasz Waszczuk / PAP

Ta wirusowa, zakaźna choroba jest śmiertelna dla trzody chlewnej i dzików już spowodowała ogromne straty gospodarcze. W Polsce liczba przypadków ASF wśród dzików gwałtownie wzrosła w 2018 w porównaniu z rokiem poprzednim. Mamy do czynienia z bardzo agresywnym rozprzestrzenianiem się wirusa - usłyszała dziennikarka RMF FM.

Jeżeli nie uda powstrzymać rozwoju ASF w Polsce, to całej Unii może grozić blokada handlu wieprzowiną ze strony zagranicznych partnerów - alarmuje jeden z urzędników KE. A to by oznaczało ogromne straty gospodarcze, gdyż eksport wieprzowiny stanowi 58 proc. całkowitego eksportu mięsa z UE (Polska jest jednym z ważnych producentów). Walka z ASF stała się dla Unii wręcz dramatycznie pilna, bo ASF zagraża produkcji mięsa wieprzowego w Polsce i w całej Unii.

Odstrzał dzików zgodny z zaleceniami UE

Działania polskich władz zdaniem Brukseli są zgodne z przepisami i zaleceniami podjętymi przez kraje UE między innymi podczas ostatniej konferencji ministerialnej, która odbyła się trzy tygodnie temu (19 grudnia). Przyjęto wówczas rekomendacje w sprawie "długoterminowego zarządzania populacją dzików". W dokumencie znajduje się jasne stwierdzenie, że populacja dzików rozwinęła się w niektórych krajach "w sposób niekontrolowany" i jest istotną przyczyną "rozprzestrzeniania się i utrzymywania ASF". Uzgodniono wówczas, że jednym ze skutecznych sposobów walki z ASF jest "odpowiedni odstrzał dzików".

Polska realizuje te zalecenia wzorowo - mówi Katarzynie Szymańskiej-Borginon urzędnik KE. Komisja Europejska jeszcze w początkach epidemii ASF, w 2014 roku była o wiele bardziej krytyczna wobec strategii odstrzału dzików. Zwracała wówczas uwagę na niebezpieczeństwo rozpraszania stada, co niesie ryzyko jeszcze szybszego przenoszenia się choroby.

Jednak wnioski z ostatnich lat pokazały, że jednym z najważniejszych czynników ryzyka jest "niezarządzana populacja dzików" - wyjaśnia. Teraz Bruksela uznaje już masowy odstrzał za jeden ze skutecznych środków walki z ASF.

Co z odstrzałem prośnych loch?

Także i w tej kontrowersyjnej sprawie Bruksela uważa, że trzeba być nieugiętym. Nasi rozmówcy podkreślają, że sprawa może szokować, ale "nie ma innego wyjścia" - prośna locha jest potencjalnie niebezpieczna.

Pozostawienie jej przy życiu oznacza jeszcze większe ryzyko, gdyż choroba poprzez warchlaki rozprzestrzeni się kilka albo kilkanaście razy szybciej - mówi rozmówca naszej dziennikarki. Ponieważ nie ma skutecznej szczepionki przeciwko ASF, masowy odstrzał to jedyne rozwiązanie - przekonuje.

Polskie władze chwalone przez Komisję Europejską

Polska jest w stałym kontakcie w sprawie realizacji planu odstrzału dzików i kontroli ASF z Komisją Europejską. Bruksela chwali polskie władze także za koordynację działań w sprawie intensyfikacji odstrzału dzików między ministerstwem środowiska a ministerstwem rolnictwa, a także za zaangażowanie związków łowickich, rolników i hodowców trzody chlewnej i lekarzy weterynarii.

Tego typu współpraca między instytucjami jest bardzo obiecująca - mówi unijny specjalista. Jako pozytywny sygnał KE odebrała także fakt, że polskie władze, które są w kraju krytykowane za decyzję o zintensyfikowanym odstrzale dzików, nie zasłaniają się Brukselą, tylko biorą odpowiedzialność za własne działania. Widać zrozumienie, że polski problem jest problemem unijnym - mówi KE.