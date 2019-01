„Choćby Platforma przyniosła prezenty PiS-owi, to ten nie przyjmie tych prezentów” – tak wiceszef PO Tomasz Siemoniak skomentował w RMF FM początkowe poparcie Prawa i Sprawiedliwości dla pomysłu projektu ustawy Platformy o jawności zarobków w NBP – później PiS zdecydował, że przedstawi własny projekt. Pomysł na ustawę ma także Kukiz’15. „To oznacza, że czeka nas wiele dni festiwalu ‘Prezes NBP, jego współpracownicy i ich zarobki’” – powiedział poseł w Porannej rozmowie w RMF FM. „Powinien prezes NBP powiedzieć kto ile zarabia. On bierze za to odpowiedzialność. Przecież wcześniej czy później się to wyda” – podsumował.

W rozmowie padł także temat odstrzału dzików. "Dopiero wczoraj wieczorem minister środowiska przytoczył dane i trochę przeciął tę dyskusję, którą rozpoczął minister rolnictwa, który mówił o strzelaniu do ciężarnych loch i loch z młodymi. To nie są jakieś herezje. Prezydent Duda wezwał na spotkanie ministrów i zrobił się ogromny temat" - mówił Siemoniak. "Nie byłoby całej sprawy, gdyby nie minister Ardanowski ze swoimi zdumiewającymi, agresywnymi wypowiedziami, że trzeba zabić wszystkie dziki. Jeśli rząd się nie umie komunikować, to potem ma takie skutki" - dodał.

Robert Mazurek zapytał także posła PO, czy lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz będzie kandydatem opozycji na prezydenta. "Bardzo dobrze życzę się Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Pracowaliśmy razem w rządzie, lubiliśmy się i jestem pod wrażeniem, jak rozwija się jego kariera. Natomiast on jest zbyt przytomną osobą, żeby ulegać takiemu czadowi, że on jest dzisiaj premierem, jutro prezydentem, a może przewodniczącym Rady Europejskiej. Ma przed sobą bardzo dużą przyszłość, ale dziś mamy do czynienia z taką sytuacją, że wrzutka za wrzutką obsługuje wszystkie funkcje. To nie jest prawdziwe" - powiedział były minister obrony narodowej.

Gość RMF FM podkreślił także, że Grzegorz Schetyna raczej nie składał szefowi PSL żadnych propozycji. "Wydaje mi się to niemożliwe. Grzegorz Schetyna bardzo chodzi po ziemi i wszelkie dywagacje o premierach, ministrach i przyszłych prezydentach to nie z nim" - mówił Tomasz Siemoniak.

Robert Mazurek: Dzisiaj jest dzień wegetarian. Czy są jacyś wegetarianie w Platformie? Zna pan?

Tomasz Siemoniak: Nie znam, natomiast widzę, że coraz częściej wiele osób je mniej mięsa i dotyczy to też osób w Platformie.

Mnie nie dziwi, że nie zna pan, bo wy jesteście raczej ludojady, pożeracze przystawek i mięsożercy.

Przystawka nie musi być mięsna.

Katarzyna Lubnauer martwi się o swój los.

Myślę, że nie.

Mówiła o tym.

Że będzie zjedzona? No, na pewno nie. To jest taki czas, że pewne sprawy muszą być dogadane, pewne sprawy muszą być ustalone i rozmawiamy. Każdego dnia są rozmowy w opozycji i myślę, że wybory nas rozliczą za finał, tak jak nas rozliczyli za wybory samorządowe. Wtedy też narzekano, co to za Koalicja Obywatelska, czemu tak, a czemu z tym, i efekt był.

Pozostańmy przy sprawach dietetycznych. Mówimy o dzikach, czyli o dziczyźnie. "STOP rzezi dzików. Nie bierzcie udziału w tym barbarzyństwie. Nie bądźcie plutonami egzekucyjnymi w lasach, które kochacie" - tak krzyczał pod Sejmem Andrzej Halicki, bo on się bardzo zaangażował w walkę o życie dzików. Pan również kibicuje?

Zaangażował się. Bardzo słusznie, oczywiście, że mu kibicuję. Mój kolega z sejmowej ławy. To tak jakbyśmy razem w szkole byli, bo siedzimy koło siebie i znamy się bardzo długo. Zawsze był wrażliwy na sprawy zwierząt.

Pan jako ekonomista powinien najpierw zrobić fact-checking. Czy pan wie, ile w tym roku dzików ma być zastrzelonych przez myśliwych? Są dane Polskiego Związku Łowieckiego: otóż w tym roku będzie to 185 tysięcy, w tym roku tnz.. w 2018 i do końca marca 2019 roku, bo taki jest sezon. Z czego 90 proc. planu już wykonano, więc nie będzie 200 tysięcy do końca stycznia, to po pierwsze, a po drugie chcę panu powiedzieć, czy pan wie, ile w latach poprzednich wystrzelano dzików?

Słyszałem te dane.

260 tysięcy w 2014, 310 tysięcy w 2015 - za waszych rządów mordowaliście dziki, macie krew na rękach, pisarka Nurowska powinna was podać do trybunału.

Panie redaktorze, dopiero wczoraj wieczorem minister środowiska przytoczył dane i trochę przeciął tę dyskusję, którą nie wiem, w jakim aberracyjnym widzie rozpoczął minister rolnictwa, który mówił o strzelaniu do ciężarnych loch czy loch z młodymi. Przecież to nie są jakieś herezje, tylko prezydent Duda wezwał ministrów na spotkanie i zrobił się ogromny temat.

Bo się wszyscy martwimy, tylko poseł Halicki wychodzi i krzyczy, zanim coś sprawdzi.

Gdyby poseł Halicki nie krzyczał, to by się pewnie nic nie działo. Gdyby nie wielka akcja w internecie w obronie... Wczoraj minister Kowalczyk powiedział, że wyda zalecenie, że nie będzie strzelania do ciężarnych loch i loch z małymi.

Panie ministrze, ale to warto sprawdzać pewne rzeczy, zanim się rozpęta awanturę. Można sprawdzić, że w krajach sąsiedzkich, w Niemczech, które nie są wiele większe od Polski, w 2017 roku co do sztuki policzyli - 836 365 dzików.

Niemiecki porządek wliczeniu dzików żywych i zabitych. Ja chcę powiedzieć, nie byłoby całej sprawy, gdyby nie minister Ardanowski z jego zdumiewającymi, agresywnymi wypowiedziami, że trzeba zabić wszystkie dziki. I tyle. Jeśli rząd się nie umie komunikować, to ma potem takie skutki.



