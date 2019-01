​W lutym Stany Zjednoczone planują zorganizować w Polsce globalną konferencję na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. W szczególności będzie dotyczyła sytuacji w Iranie - powiedział w stacji telewizyjnej Fox News amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. Informacje w komunikacie potwierdził polski MSZ.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/DPA / PAP/EPA

Jak powiedział amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, międzynarodowa konferencja miałaby się odbyć w Polsce w dniach 13-14 lutego.

Wyjaśnił, że będzie się "koncentrować na stabilności, pokoju, wolności i bezpieczeństwie w regionie Bliskiego Wschodu, a jej ważnym elementem byłoby zapewnienie, że Iran nie jest destabilizującym czynnikiem".

Słowa amerykańskiego sekretarza stanu potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych w specjalnym komunikacie wydanym wspólnie z amerykańskim rządem. "Mamy przyjemność poinformować, że Rzeczpospolita Polska i Stany Zjednoczone będą współgospodarzami "Spotkania ministerialnego poświęconego budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie", które odbędzie się w Warszawie w dniach 13-14 lutego. Do udziału w spotkaniu zostały zaproszone państwa z całego świata" - poinformował MSZ w oświadczeniu, które - jak zaznaczono - zostało wydane jednocześnie przez rządy: Polski i Stanów Zjednoczonych.

W oświadczeniu wydanym przez MSZ podkreślono, że "zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie leży w żywotnym interesie całej wspólnoty międzynarodowej". "Państwa uczestniczące w spotkaniu będą miały sposobność podzielenia się swoimi ocenami oraz przedstawienia propozycji na temat przyszłości regionu" - podkreślił resort spraw zagranicznych.

Jak zaznaczono, "w trakcie spotkania będą miały miejsce dyskusje na temat kwestii kluczowych dla stabilności Bliskiego Wschodu dotyczących m.in. terroryzmu i ekstremizmu, rozwoju i proliferacji pocisków rakietowych, bezpieczeństwa handlu morskiego oraz bezpieczeństwa energetycznego, a także zagrożeń wynikających z działalności różnych aktorów i grup interesów w regionie".

"Społeczność międzynarodowa podziela szereg obaw związanych z zagrożeniami dla pokoju na Bliskim Wschodzie. Spotkanie ministerialne będzie zatem okazją do dialogu na ten temat i budowania konsensusu wokół konieczności wzmocnienia architektury bezpieczeństwa oraz zwiększania stabilności" - podkreśliło MSZ.

W oświadczeniu zaznaczono, że wspólnie organizowane przez Polskę i USA spotkanie, "jest również wyrazem strategicznego partnerstwa między Stanami Zjednoczonymi i Polską, służącego realizacji wspólnych interesów w obszarze promocji międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa".

Szczerski: Prezydent spotka się z uczestnikami konferencji

Prezydent Andrzej Duda spotka się z uczestnikami międzynarodowej konferencji dot. Bliskiego Wschodu, którą w połowie lutego w Warszawie zorganizują wspólnie Polska i USA; odbędzie też szereg spotkań dwustronnych - poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski podkreślił, że "spotkanie to było przygotowywane od dłuższego czasu i będzie kolejnym elementem wskazującym na zaangażowanie Polski w dyplomację wielostronną, służącą polityce globalnego bezpieczeństwa".



Prezydent Andrzej Duda spotka się z uczestnikami szczytu oraz odbędzie serię spotkań dwustronnych - poinformował szef gabinetu prezydenta.



Szczerski podkreślił, że będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń w drugim roku członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Polska objęła niestałe, dwuletnie członkostwo w RB ONZ w styczniu 2018 i będzie je sprawować do końca obecnego roku.