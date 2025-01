Dotychczas uważane za symbol monogamii pingwiny małe z australijskiej Wyspy Philip okazują się być znacznie bardziej skomplikowane w swoich relacjach miłosnych, niż sądzono. Naukowcy z Uniwersytetu Monash i Rezerwatu Przyrody na Wyspie Philip obserwowali przez 13 sezonów lęgowych życie miłosne tych ptaków, odkrywając, że "rozwody" i "skoki w bok" są w ich społeczności na porządku dziennym.

Pingwiny małe (Eudyptula minor) na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

Wyspa Philip, położona u wybrzeży Melbourne, jest domem dla największej na świecie kolonii pingwinów małych, liczącej 37 tys. osobników. To właśnie tutaj, gdzie co wieczór organizowane są "parady pingwinów" dla turystów, naukowcy postanowili przyjrzeć się bliżej życiu miłosnemu tych ptaków. Przez ponad dekadę obserwowali prawie 1000 ptasich par, dokumentując ich zwyczaje godowe, zachowania społeczne i sukces reprodukcyjny.

Pingwiny małe - nie takie monogamiczne

Badania przyniosły zaskakujące wyniki. Okazało się, że pingwiny małe, choć zwykle łączą się w stałe pary, często decydują się na "rozwody", szczególnie po nieudanym sezonie lęgowym. Zmiana partnera miała na celu zwiększenie sukcesu reprodukcyjnego, jednak strategia ta często okazywała się nieskuteczna. Nowe pary nie były tak zgrane jak te długoletnie, co wpływało na mniejszą skuteczność w budowie gniazda, inkubacji jaj i wychowywaniu piskląt.

Zespół prof. Reiny odkrył, że "rozwody" miały większy wpływ na sukces lęgowy pingwinów niż czynniki środowiskowe, takie jak dostępność żywności czy zmiany klimatu. Jednakże zmiany klimatyczne i ocieplenie oceanów, prowadzące do większej dostępności ryb w wodach przybrzeżnych Australii, mogą wpływać na zwiększoną aktywność godową pingwinów. Prof. Andre Chiaradia zauważył, że pingwiny mają więcej czasu i energii na zaloty, co prowadzi do większej "rozwiązłości" w ich zachowaniach.