Jak powstał krater Batagajka?

Krater Batagajka, znany również jako "brama do piekieł", tak naprawdę nie jest... kraterem. To największy na świecie kras termiczny (termokras), powstały na obszarze wiecznej zmarzliny.

Jak w ogóle powstają termokrasy? Schemat jest prosty - gdy temperatura rośnie, to lód, który utrzymywał się przez długie lata, zaczyna topnieć, odsłaniając niezwykłe formacje. Swoje rzecz jasna robi też wylesianie, które wokół krateru Batagajka przyspieszyło szczególnie w latach 60. XX wieku. To wszystko doprowadziło do zapadania się gruntu.

W Arktyce, której częścią jest Syberia, występują tysiące krasów termicznych. Krater Batagajka jest rzecz jasna największym z nich.

Czym jest niewidoczny problem, który dotyka całej planety?

Gdy wieczna zmarzlina topnieje, wszystkie zamrożone w niej zwierzęta i rośliny zaczynają się rozkładać, uwalniając do atmosfery dwutlenek węgla i metan. To gazy cieplarniane, które pochłaniają ciepło słoneczne promieniujące z powierzchni Ziemi, zatrzymują je w atmosferze i uniemożliwiają mu ucieczkę w przestrzeń kosmiczną. To prowadzi do jeszcze większego wzrostu globalnej temperatury, co z kolei przyspiesza topnienie wiecznej zmarzliny.

To błędne koło może mieć tragiczne skutki, bowiem - jak pisze Business Insider - wieczna zmarzlina pokrywa 15 proc. powierzchni półkuli północnej i zawiera 1700 miliardów ton węgla organicznego, w tym wspomniane już metan i dwutlenek węgla. To tykająca bomba klimatyczna, wszak w wyniku topnienia wiecznej zmarzliny do atmosfery może przedostać się tyle samo gazów cieplarnianych, co do 2100 roku może wyemitować duży uprzemysłowiony kraj.

To jednak wciąż owiany tajemnicą proces. Portal zauważa, że badanie ekstremalnych miejsc, jakich jak krater Batagajka, może pomóc naukowcom zrozumieć topnienie wiecznej zmarzliny i... przewidzieć przyszłość.