W odpowiedzi kontrola misji przekazała mu, że był to pulsujący odgłos, jakby ktoś używał sonaru.

Pozwolę wam podrapać się po głowach i zobaczyć, czy jesteście w stanie rozgryźć, co się dzieje... Zadzwońcie do nas, jeśli coś ustalicie - stwierdził astronauta, cytowany przez portal dziennika "The Guardian".

Branżowy portal Ars Technica poinformował, że dziwne dźwięki wydobywające się ze statków kosmicznych nie są niczym nowym.

Dla przykładu - pierwszy chiński astronauta Yang Liwei stwierdził kiedyś, że podczas swojego pobytu w kosmosie w 2003 roku kilkukrotnie słyszał, jakby ktoś pukał do jego statku kosmicznego Shenzhou 5.

Starliner wróci na ziemię, ale bez załogi

NASA niedawno poinformowała, że w związku z awarią Starlinera, bezpieczniej będzie sprowadzić pojazd na Ziemię bez załogi.

Astronauci wrócą na Ziemię prawdopodobnie w lutym 2025 roku na pokładzie statku kosmicznego Crew Dragon firmy SpaceX. Pojazd poleci na ISS we wrześniu w ramach rotacyjnej misji astronautów.

By wygospodarować miejsce dla Wilmore'a i Williams, NASA zmniejszy załogę misji SpaceX z czterech do dwóch osób.