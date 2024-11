W najnowszych badaniach naukowych, pod kierunkiem dr hab. inż. Pawła Sikory z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, dokonano przełomu, który może zrewolucjonizować światowe budownictwo. Zespół naukowców opracował unikalną recepturę na mieszankę betonową, która wykorzystuje wodę morską zamiast słodkiej. O rewolucji w budownictwie rozmawialiśmy z naukowcem z ZUT w Wykładzie otwartym w Radiu RMF24.

Rozwiązanie, które opracował zespół naukowców pod kierunkiem dr hab. inż. Pawła Sikory, nie tylko pozwala na znaczną oszczędność zasobów wody pitnej, ale również otwiera nowe możliwości dla krajów borykających się z jej niedoborem.



Dr Sikora podkreślał w Wykładzie otwartym w Radiu RMF24, że zmiany klimatyczne wymuszają na nas poszukiwanie nowych, ekologicznych rozwiązań we wszystkich dziedzinach życia, w tym w budownictwie. Wykorzystanie wody morskiej do produkcji betonu jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na słodką wodę, której niedobór dotyka już dwóch miliardów osób na świecie.

Nowa technologia może przyczynić się do zmiany globalnej gospodarki wodnej, szczególnie w regionach, gdzie brakuje dostępu do wody pitnej.

Przełomowe osiągnięcie w nauce i budownictwie

Opracowana przez zespół dr Sikory mieszanka betonowa charakteryzuje się zdolnością do neutralizacji negatywnego wpływu chlorków zawartych w wodzie morskiej, co do tej pory było główną przeszkodą w jej wykorzystaniu.

Dzięki odpowiedniemu doborowi składników i zamienników cementu udało się stworzyć beton o takich samych właściwościach jak tradycyjny, z tym wyjątkiem, że jest on przyjazny dla środowiska i pozwala na znaczną oszczędność wody słodkiej.

Kiedy beton z wody morskiej stanie się normą?

Mimo że technologia jest obiecująca, dr Sikora zaznacza, że jej wprowadzenie na szeroką skalę wymaga czasu, badań i zmian w przepisach budowlanych.

Potrzebujemy około 10-15 lat, żeby żebyśmy czuli pewność co do tej technologii i próbowali ją wprowadzać na masową skalę - mówi gość Wykładu otwartego. Warto jednak podkreślić, że już teraz trwają prace nad standaryzacją rozwiązań, które umożliwią jego masowe zastosowanie.

Technologia prefabrykacji coraz popularniejsza

Dr Sikora wskazywał też na rosnącą popularność technologii prefabrykacji oraz na zmiany w tradycyjnym podejściu do budowania, gdzie coraz częściej odchodzi się od cegły na rzecz nowoczesnych, modułowych rozwiązań. Jednocześnie zwracał uwagę na znaczenie zrównoważonego rozwoju i poszukiwania materiałów o jak najniższym śladzie węglowym.



Jednym z najbardziej fascynujących kierunków rozwoju budownictwa jest wykorzystanie drukarek 3D do tworzenia obiektów budowlanych. Ta technologia, choć wciąż rozwijająca się, może zrewolucjonizować sposób, w jaki budujemy, oferując szybkie i efektywne rozwiązania, które minimalizują wpływ na środowisko - mówił.

Dr Sikora podkreśla, że automatyzacja i nowoczesne technologie, takie jak druk 3D, są kluczem do budowania zrównoważonej przyszłości.



Domy przyszłości. Z czego będziemy je budować? Wykład otwarty