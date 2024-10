Na Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym w Mediolanie firma Axiom Space i Prada po raz pierwszy ujawniły projekt skafandra Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), który będzie używany podczas misji księżycowej NASA Artemis III. Podczas prezentacji podkreślano, że liderzy branży kosmicznej i modowej połączyli siły, łącząc kreatywność i inżynierię, aby ulepszyć projekt skafandra nowej generacji. "Nasze elitarne zespoły zdefiniowały na nowo rozwój skafandrów, wykorzystując innowacyjne rozwiązania i nowoczesne podejście projektowe dla AxEMU" - powiedział Matt Ondler, prezes Axiom Space. Jego zdaniem partnerstwo Axiom Space-Prada to nowy model współpracy między branżami, który rozszerza komercyjne możliwości w podboju kosmosu.

Projekt skafandra AxEMU / Prada / Axiom Space / Materiały prasowe

Podczas rozwoju projektu i pierwszych prezentacji Axiom Space używało ciemnej warstwy pokrywającej wyłącznie do celów pokazowych, aby ukryć zastrzeżoną technologię skafandra. Jednak skafander noszony na powierzchni Księżyca będzie wykonany z białego materiału, który odbija ciepło i chroni astronautów przed ekstremalnie wysokimi temperaturami i pyłem księżycowym.

Przekraczanie granic to jedna z wartości firmy, która doskonale odzwierciedla ducha marki Prada i wizję moich rodziców. Jestem bardzo dumny z rezultatu, który dziś pokazujemy. To pierwszy krok w długoterminowej współpracy z Axiom Space. Podzieliliśmy się naszą wiedzą na temat materiałów o wysokiej wydajności, technik szycia, wiele się też nauczyliśmy. Jestem pewien, że będziemy nadal podejmować wyzwania, poszerzać nasze horyzonty i budować nowe scenariusze razem - podkreślał Lorenzo Bertelli, dyrektor ds. marketingu grupy Prada.

Głęboka wiedza i doświadczenie Prady w zakresie materiałów i procesów produkcyjnych wspierały innowacyjną pracę nie tylko w zakresie zewnętrznej powierzchni skafandra. Zespół projektowy i rozwoju produktu Prady współpracował z inżynierami Axiom Space w zakresie materiałów i własności skafandra, które zarówno chroniłyby astronautów przed unikatowymi wyzwaniami środowiska księżycowego, jak i wizualnie inspirowały przyszłą eksplorację kosmosu. Doświadczenie firmy pomogło polączyć wysoko zaawansowaną funkcjonalność skafandra z atrakcyjną estetyką jego białej warstwy zewnętrznej, zapewniając równocześnie zwiększony poziom komfortu astronautów.



Skafandry księzycowe AxEMU / Prada / Axiom Space / Materiały prasowe

Jak podkreślają projektanci, skafander AxEMU zapewnia zwiększoną elastyczność, wydajność i bezpieczeństwo, a także umożliwia wykorzystanie specjalistycznych narzędzi do eksploracji południowego bieguna Księżyca. Skafander jest dostosowany do szerokiego zakresu rozmiarów członków załogi, w tym mężczyzn i kobiet. Wytrzyma ekstremalne temperatury, pozwoli przetrwać największy chłód w stale zacienionych regionach przez co najmniej dwie godziny. Astronauci będą mogli wykonywać spacery kosmiczne trwające w sumie przez co najmniej osiem godzin.

AxEMU zawiera wiele zdublowanych systemów i uklad diagnostyczny na pokładzie, aby zapewnić bezpieczeństwo członkom załogi. Skafander wykorzystuje również regeneracyjny system oczyszczania dwutlenku węgla i solidną technologię chłodzenia do usuwania ciepła z systemu. Zawiera zaawansowane powłoki na hełmie i wizjerze, aby poprawić widok astronautów na otoczenie, a także niestandardowe rękawice, które oferują kilka ulepszeń w porównaniu do rękawic używanych obecnie. Architektura skafandra obejmuje systemy podtrzymywania życia, odzież ciśnieniową, awionikę i inne innowacyjne systemy, aby sprostać potrzebom eksploracji i rozszerzyć możliwości naukowe.