NASA ujawniła dziś, że kombinezony, w których kolejni astronauci będą spacerować po Księżycu, wyprodukuje firma Axiom Space. W Space Center Houston w Teksasie zaprezentowano prototyp kombinezonu, w którym para astronautów - kobieta i mężczyzna - wyjdzie na powierzchnię Srebrnego Globu podczas misji Artemis III. Kombinezon na załączonym zdjęciu jest ciemno szary, jednak agencja zaznacza, że prawdziwe będą prawdopodobnie białe - tak, jak podczas misji programu Apollo. To istotne, by nie dopuścić do przegrzania kombinezonu w ostrym świetle Słońca.

/ Shutterstock NASA konsekwentnie realizuje program podzielenia się odpowiedzialnością za program księżycowego z partnerami komercyjnymi, dlatego zleca część zadań firmom zewnętrznym, które mogą być w przyszłości zainteresowane wykorzystaniem lotów na Księżyc dla celów innych niż naukowe. Partnerstwo NASA z firmą Axiom jest kluczowe dla naszych planów lądowania na Księżycu i kontynuacji przewodnictwa Ameryki w podboju kosmosu. W oparciu o wieloletnie wyniki naszych badań i doświadczenie Agencji, Axiom stworzy kombinezony, które nie tylko umożliwią spacer po Księżycu pierwszej kobiecie, ale otworzą znacznie większe możliwości pracy i badań naukowych na Srebrnym Globie - oświadczył szef NASA Bill Nelson. Prototyp kombinezonu kosmicznego dla księżycowej misji Artemis III / Materiały prasowe Misja Artemis III podczas, której kobieta i mężczyzna wylądują w rejonie bieguna południowego Srebrnego Globu, ma być początkiem nowego etapu podboju Księżyca. NASA deklaruje, że to coś więcej niż powrót i zapowiada kolejne misje, które mają prowadzić stałe badania i obserwacje. Nowy kombinezon, element systemu Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), ma zapewnić astronautom większą wygodę i lepsze zabezpieczenie przed ewentualnymi zagrożeniami. Na mocy kontraktu firma będzie mogła zaproponować obsługę lądowań na Księżycu także innym firmom komercyjnym, które będą tym zainteresowane. NASA opracowała standardy, które kombinezon musi spełnić, by zapewnić astronautom wygodę i bezpieczeństwo. Axiom zapewnia, że konfiguracja kombinezonów będzie na tyle elastyczna, że będą mogły z nich korzystać i kobiety i mężczyźni, o różnym wzroście i wadze. System będzie też umożliwiał stałą modyfikację, wykorzystanie najnowszych technologii i dopasowanie do rosnących potrzeb. Zobacz również: Sery w Polsce wytwarzano już w neolicie

