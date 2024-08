Ten debiut mógł być prawdziwym zaskoczeniem dla fanów Lady Gagi i Bruno Marsa. Swoją premierę ma dziś ich wspólny singiel „Die With A Smile”.

Lady Gaga i Buno Mars / Ian West / PAP/EPA

O tym, że artyści szykują coś nowego mogli myśleć fani Gagi. Jakiś czas temu laureatka Oscara zamieściła bowiem w swoich mediach społecznościowych nagranie, na którym gra fragment piosenki mając na sobie koszulkę z wizerunkiem Bruno Marsa. Jednak potwierdzenie ich wspólnego muzycznego projektu pojawiło się zaledwie kilkanaście godzin przed premierą miłosnej ballady "Die With A Smile".

Podczas czekania na LG7 ... "Die With A Smile" w duecie z Bruno Marsem - napisała na swoim profilu instagramowym piosenkarka.

Informację o premierze singla zamieścił w mediach społecznościowych także Bruno Mars. Ten zaskakujący debiut można traktować jako zapowiedź ich solowych albumów. Zarówno bowiem Lady Gaga, jak i Bruno Mars przygotowują się do premier wyczekiwanych przez fanów krążków. Najprawdopodobniej nastąpi to jeszcze w tym roku.



Bruno i ja żywimy do siebie ogromny wzajemny szacunek i już wcześniej rozmawialiśmy o współpracy - przekazała Gaga w komunikacie prasowym cytowanym przez "Hollywood Reporter", przy okazji zdradziła nieco szczegółów o wspólnej pracy. Kończyłam swój album w Malibu, gdy pewnej nocy po długim dniu Bruno poprosił mnie, żebym przyszła do jego studia posłuchać czegoś, nad czym pracował. Było około północy, kiedy tam dotarłam i byłam zachwycona, gdy usłyszałam, co zaczął tworzyć. Siedzieliśmy całą noc, aż skończyliśmy pisać i nagrywać piosenkę. Talent Bruno jest niewyobrażalny. Jego muzykalność i wizja są na najwyższym poziomie. Nie ma nikogo takiego jak on - podkreśliła. Komplementami odwdzięczył się i Bruno Mars, nazywając współpracę z Gagą największym zaszczytem. Jest ikoną i sprawia, że ta piosenka jest magiczna. Nie mogę się doczekać, aż wszyscy ją usłyszą - wyznał piosenkarz.



Wspólnemu singlowi towarzyszy teledysk utrzymany w stylistyce retro, za reżyserię którego odpowiadał Bruno Mars.