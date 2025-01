W Beverly Hills trwają przygotowania do niedzielnej ceremonii rozdania Złotych Globów. Gala wraca do The Beverly Hilton Hotel. Czerwony dywan już rozwinięty. Pojawią się na nim m.in Timothee Chalamet, Selena Gomez, Ariana Grande i Angelina Jolie.

Nikki Glaser podczas rozwijania czerwonego dywanu przed galą Złotych Globów / ROBYN BECK/AFP/East News / East News Wśród gości gali będą też Denzel Washington czy Pamela Anderson. Organizatorzy rozdania Złotych Globów ujawnili również nazwiska gwiazd, które wręczać będą statuetki. To Andrew Garfield, Anya Taylor-Joy, Colin Farrell, Demi Moore, Dwayne Johnson, Elton John, Gal Gadot czy Glenn Close. Na scenę wyjdą i wręczą Złote Globy również m.in Jeff Goldblum, Jennifer Coolidge, Melissa McCarthy, Michael Keaton, Michelle Yeoh, Salma Hayek Pinault, Sharon Stone, Vin Diesel oraz Zoë Kravitz. Instagram Wideo Galę po raz pierwszy poprowadzi komiczka Nikki Glaser. Są żarty, które chciałam opowiedzieć na gali, ale z nich jednak zrezygnowałam. Są zbyt krytyczne lub za bardzo cyniczne. Nie chcę nikogo grillować. To ma być uczta. Chcę, że by nominowani artyści, filmowi i serialowi, byli z siebie dumni. Nie chcę, żeby czuli się atakowani - mówił prowadząca galę, która miała już okazję "przetestować" czerwony dywan. Pamiętajmy, że to jest właściwie kolacja. Wszyscy nominowani siedzą przy okrągłych stołach, jedzą i piją - dodaje komiczka i aktorka. Instagram Post Już wiadomo, że Honorowy Złoty Glob trafi w niedzielę do aktorki Violi Davis. Film "Emilia Pérez" ma najwięcej, bo aż 10 nominacji. Drugi na podium, film "Brutalista", otrzymał siedem nominacji, "Konklawe" sześć, a "Anora" i "Substancja" po pięć. "The Bear" prowadzi wśród nominowanych seriali z pięcioma szansami na Złote Globy wyróżnieniami, za nim plasują się "Zbrodnie po sąsiedzku" oraz "Szogun" z czterema nominacjami. Są też polskie akcenty. W kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny znalazła się "Dziewczyna z igłą" w reżyserii Magnusa von Horna. Film powstał w koprodukcji duńsko-polsko-szwedzkiej. Scenariusz von Horn współtworzył z Line Langebek. Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek, za scenografię Jagna Dobesz, za kostiumy Małgorzata Fudala, a za montaż Agnieszka Glińska. Polskim producentem jest Mariusz Włodarski. Obraz nawiązuje do historii seryjnej morderczyni niemowląt Dagmar Overbye, którą w 1921 roku skazano na karę śmierci. Z kolei film "Prawdziwy ból" w reżyserii Jessego Eisenberga, którego akcja osadzona jest w Polsce i u nas został nakręcony, nominowany jest do Złotych Globów w czterech kategoriach. Chodzi o kategorie najlepszy musical lub komedia, najlepszy aktor w komedii lub musicalu, najlepszy aktor drugoplanowy oraz najlepszy scenariusz. Zobacz również: Młodzi z seniorami o wojennych emocjach. Nowy projekt Muzeum Powstania Warszawskiego

