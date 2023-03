​W nowym tygodniu poznamy laureatów Orłów, czyli Polskich Nagród Filmowych. "Testosteron" Andrzeja Saramonowicza dostanie nową, teatralną wersją. I odbędzie się premiera filmu na podstawie popularnego nagradzanego serialu.

Od lewej: Andy Serkis, Idris Elba i Cynthia Erivo na premierze filmu "Luther: Zmrok" / AA/ABACA / PAP/Abaca

Orły 2023

"IO" Jerzego Skolimowskiego ma najwięcej, bo aż 11 nominacji do 25. Polskich Nagród Filmowych Orły 2023. Ma szanse na statuetki m.in w kategoriach: najlepszy film, reżyseria, scenariusz, główna rola kobieca (Sandra Drzymalska), zdjęcia (Michał Dymek), muzyka (Paweł Mykietyn) czy drugoplanowa rola męska (Mateusz Kościukiewicz). Film "Johnny" Daniela Jaroszka ma osiem nominacji. Po siedem nominacji otrzymały "Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej i "Chrzciny" Jakuba Skoczenia.

Laureatów Orłów poznamy podczas gali, która odbędzie się w poniedziałek 6 marca w Teatrze Polskim w Warszawie. Honorowego Orła, jak ogłosiła już Polska Akademia Filmowa, otrzyma w tym roku Jan A.P. Kaczmarek - kompozytor, zdobywca Oscara za muzykę do filmu "Marzyciel". Kaczmarek jest też autorem muzyki m.in do filmów "Całkowite zaćmienie" i "Plac Waszyngtona" Agnieszki Holland, "Doliny Bogów" Lecha Majewskiego czy "Śmierci Zygielbojma" Ryszarda Brylskiego.

"Testosteron" na nowo

W środę 8 marca w Teatrze Komedia w Warszawie odbędzie się premiera spektaklu Teatru Gudejko. "Testosteron" Andrzeja Saramonowicza wyreżyserowali Adam Krawczuk i Maciej Wierzbicki. To historia kilku mężczyzn, którzy za wszelką cenę chcą rozwikłać zagadkę relacji damsko-męskich, wykorzystując do tego historie z własnego życia, ale również naukę.

Minęło 20 lat od prapremiery i kolejne pokolenia upomniały się o nowe rozczytanie sztuki (...). W związku z zaistniałą sytuacją twórcy prapremiery: Adam Krawczuk i Maciej Wierzbicki podjęli się nowego tłumaczenia literackiego zamysłu Saramonowicza na współczesny język ruchu scenicznego - mówią o swoim spektaklu twórcy.

To będzie przedstawienie dla widzów dorosłych. Na scenie oglądamy m.in Leszka Lichotę, Damiana Kuleca, Jędrzeja Hycnara i Michała Meyera.

Filmowa wersja "Luthera"

Kryminał "Luther: Zmrok" powstał na podstawie słynnego, nagradzanego serialu. To opowieść o seryjnym mordercy, który terroryzuje Londyn. W tym czasie świetny, acz okryty niesławą detektyw John Luther jest w więzieniu. Ale postanawia się z niego wydostać i powstrzymać zbrodniarza.

Główną rolę w filmie, tak jak w serialu, gra Idris Elba. To było nasze marzenie. Podeszliśmy do tego z pokorą, najpierw pierwszy, drugi sezon serialu. Lubią go? No to - trzeci. A teraz, w nagrodę, mamy cały film - mówił aktor na uroczystej premierze w Londynie.

"Luther: Zmrok" trafia do wybranych kin, a od 10 marca zadebiutuje na platformie Netflix. W obsadzie są też m.in. Cynthia Erivo, Andy Serkis i Dermot Crowley.

