Koniec roku to czas oczekiwanych premier seriali. Wybraliśmy dla was kilka ciekawych tytułów, wśród nich ekranizacja głośnej powieści literackiego noblisty czy kryminał, którego akcja dzieje się na Podhalu.

"Sto lat samotności" według noblisty Marqueza

To serialowa ekranizacja głośnej, kultowej powieści literackiego noblisty Gabriela Garcii Marqueza. Bohaterami są kuzyni Jose Arcadio Buendia i Ursula Iguaran, którzy pobrali się wbrew woli rodziców i opuszczają swoją wioskę, wyruszając w długą podróż w poszukiwaniu nowego domu. Idą kilka lat i koniec końców zakładają utopijną osadę Macondo nad kamienistym brzegiem rzeki. I to miasto będzie żyć w strachu przed straszliwą klątwą. Od 11 grudnia "Sto lat samotności" na Netflixie. Serial został w całości nakręcony w Kolumbii przy wsparciu rodziny laureata Nagrody Nobla. Na jego potrzeby powstało 40 000 kostiumów.

"Śleboda", czyli etno-kryminał

"Śleboda" to pierwsza polska produkcja oryginalna SkyShowtime. To kryminalny serial, którego akcja rozgrywa się na Podhalu. Grana przez Marię Dębską Anka Serafin, młoda antropolożka z Krakowa, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przyjeżdża w okolice Zakopanego. Serial oparty został na pierwszej części popularnej serii etno-kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego. Jest tam również wątek Goralenvolk, czyli podhalańskiej kolaboracji z Niemcami w czasach II wojny światowej. Premiera "Ślebody" 12 grudnia.

"Lady Love" o królowej filmów dla dorosłych

20 grudnia na platformie Max zadebiutuje serial "Lady Love". To jest z kolei opowieść o polskiej gwieździe kina dla dorosłych. Zajrzymy do pełnego pokus świata branży dla dorosłych lat 70. i 80. Inspirowany prawdziwymi historiami serial opowiada o losach Lucyny Lis. Gra ją Anna Szymańczyk. Lucyna to młoda dziewczyny z małego PRL-owskiego miasteczka, która marząc o wolności i życiu na własnych zasadach, uciekła zagranicę. W RFN szybko trafiła na okładki pism dla dorosłych i stała się gwiazdą znaną pod pseudonimem "Lucy Love". Ale była uparta i z modelki i aktorki stała się bezkompromisową bizneswoman oraz ikoną niemieckiej popkultury lat 80. Kobieta dokonała rewolucji w swojej branży.

"Wzgórze psów" według powieści Żulczyka

W sieci zadebiutował dziś zwiastun serialu "Wzgórze psów" według książki Jakuba Żulczyka. Dreszczowiec jest osadzony w dusznej atmosferze małego miasteczka. Główne role grają Robert Więckiewicz, Mateusz Kościukiewicz, Jaśmina Polak i Wojciech Zieliński. Mikołaj Głowacki wraca po latach do rodzinnego Zyborka. Kiedyś walczył z uzależnieniem, dziś jest znanym pisarzem. Popularność przyniosła mu książka o morderstwie, które 20 lat temu wstrząsnęło jego miastem. Towarzyszy mu żona Justyna, ambitna dziennikarka śledcza, która angażuje się w dochodzenie dotyczące lokalnej korupcji. Premiera 8 stycznia w serwisie Netflix.