Charakterystyczne elementy

Zespół ekspertów Morgana zbadał rękopis w świetle podczerwonym i ultrafioletowym, aby sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń i zmian. Ustalili, że utwór został napisany na papierze tkanym maszynowo, przy użyciu atramentu z żółci żelaznej, datowanym na XIX wiek. Styl muzyczny był zgodny z pismami Chopina z początku lat trzydziestych XIX wieku. Notacja odpowiadała jego słynnemu drobnemu charakterowi pisma, podobnie jak napis "walc" na górze partytury.

Konsultowano się też ze znawcami twórczości polskiego kompozytora. Wniosek był jeden - to najprawdopodobniej nieznany wcześniej walc autorstwa Fryderyka Chopina. Jeśli ta informacja zostanie potwierdzona, to pierwsze takie odkrycie nieznanej wcześniej kompozycji Polaka od ponad pół wieku.

Manuskrypt według ekspertów powstał między 1830 a 1835 r., gdy Chopin miał niewiele ponad 20 lat. Jest krótszy niż znane walce kompozytora. Utwór utrzymany w tonacji a-moll posiada niezwykłe oznaczenia dynamiczne, w tym w okolicach początku potrójne forte, oznaczające maksymalną głośność.

Muzeum jest jednak przekonane, że autorem walca jest Chopin, o czym świadczy kilka charakterystycznych elementów.

Wideo youtube

Utwór był w trakcie opracowania

Odnaleziony walc został zapisany na niewielkim skrawku papieru. Widać na nim, że utwór był w trakcie opracowania. Wszystko wskazuje jednak na to, że sam kompozytor miał wątpliwości co do tego, co stworzył. Napis "Chopin" na górze kartki nie został skreślony jego ręką, lecz przez kogoś innego. W zapisie jest też kilka błędów rytmicznych, które nie zostały poprawione.

Utwór został nagrany dla "New York Timesa" przez wybitnego pianistę Lang Langa. Według niego to dzieło Chopina. To nie jest najbardziej skomplikowany utwór Chopina, ale to jego oryginalny styl - stwierdził Lang Lang.

Eksperci uważają, że Chopin stworzył 28 walców. Tylko osiem z nich zostało opublikowanych za jego życia, 9 już po śmierci. Pozostałe zostały zniszczone.

Wideo youtube

Losy manuskryptu

Wiadomo, że manuskrypt w pewnym momencie trafił do A. Sherrilla Whitona Jr., dyrektora Nowojorskiej Szkoły Projektowania Wnętrz. Miał on potężną kolekcję autografów. Zmarł w 1972 r. Rodzina przekazała ją do muzeum Morgana w 2019 r. Przez kilka lat nikt jej jednak nie skatalogował, m.in. z powodu pandemii koronawirusa.

Badacze brali także po uwagę dwie inne hipotezy - po pierwsze, że Chopin skopiował walc kogoś innego, a po drugie, że był to walc napisany przez jego podopiecznego. Obie jednak odrzucili.