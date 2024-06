"Pole maków" - jeden z najsłynniejszych obrazów francuskiego impresjonisty Claude'a Moneta stał się celem kolejnej akcji działaczy klimatycznych. Aktywistka nalepiła na dzieło kartkę z fikcyjnym pejzażem, pokazującym suszę. Została zatrzymana.

Działaczka ruchu ekologicznego o nazwie Riposte Alimentaire przykleiła na płótno Moneta kartkę z fikcyjnym pejzażem / ROBERTA FUMAGALLI / PAP/EPA

Do zdarzenia doszło w Muzeum d'Orsay w Paryżu, gdzie eksponowany jest obraz. Działaczka ruchu ekologicznego o nazwie Riposte Alimentaire przykleiła na płótno Moneta, które nie jest chronione szkłem, kartkę z fikcyjnym pejzażem. Miał on przedstawiać to samo pole maków, zniszczone jednak przez suszę będącą skutkiem ocieplenia klimatu.



O akcji poinformował sam ruch Riposte Alimentaire w mediach społecznościowych. Zamieścił nagranie wideo, na którym widać działania aktywistki.

Młoda kobieta ubrana jest w T-shirt z napisem w jeżyku francuskim "+4 st. piekło". Chodzi o ocieplenie klimatu o 4 stopnie Celsjusza, które - jak twierdzi Riposte Alimentaire - ma nastąpić na południu Europy do 2100 roku.