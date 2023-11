Dwoje aktywistów organizacji Just Stop Oil, deklarującej walkę ze zmianami klimatu, młotkami rozbiło szybę chroniącą wystawiany w Galerii Narodowej w Londynie obraz Diega Velázqueza "Wenus z lustrem". Oboje zostali aresztowani.

Zdjęcie z akcji aktywistów w Galerii Narodowej w Londynie / Just Stop Oil / Materiały prasowe

Jak podaje Just Stop Oil, aktywiści, którzy wzięli na cel obraz Diega Velázqueza, to 22-letnia Hannah i 20-letni Harrison. Domagają się natychmiastowego wstrzymania wydawania przez brytyjski rząd nowych koncesji na wydobywanie paliw kopalnych.

Atak na "Wenus z lustrem" Just Stop Oil / Materiały prasowe

Aktywiści wybrali "Wenus z lustrem" nieprzypadkowo. W 1914 r. płótno pocięła sufrażystka Mary Richardson. Był to protest przeciwko decyzji o umieszczeniu za kratami innej sufrażystki - Emmeline Pankhurst. Na szczęście uszkodzenia udało się zreperować.

Rozczarowujące jest, że niewiele się zmieniło od 1914 r. Kiedyś rządy niszczyły najpiękniejsze postacie w historii, a teraz niszczą nasze domy, rodziny i instytucje, w celu wzbogacenia przestępczych baronów naftowych i korporacji - ocenił rzecznik organizacji Just Stop Oil. Jedyną przeszkodą są dla nich zwykli ludzie, którzy wychodzą na ulice, by domagać się zmian - dodał.

Emmeline Pankhurst powiedziała: musisz robić więcej hałasu niż ktokolwiek inny, musisz być bardziej natarczywy niż ktokolwiek inny, musisz zapełniać wszystkie gazety - mówił jeden z aktywistów aresztowanych po akcji w Galerii Narodowej - 20-letni Harrison. Sufrażystki udowodniły, że te metody działają na rzecz zmian społecznych. Właśnie dlatego podjęliśmy dziś tę akcję - tłumaczył. Jako dziecko wyobrażałam sobie, że zostanę astronautką lub piosenkarką. Widziałam przyszłość, jakkolwiek absurdalna by ona nie była. Teraz te marzenia się skończyły. Przyszłość, do której zmierzamy, nie daje już na nie miejsca - podkreślała towarzysząca mu 22-letnia Hannah.

Kolejny atak na dzieło sztuki

Był to kolejny atak grupy Just Stop Oil wymierzony w dzieła sztuki. W październiku 2022 r. dwoje innych aktywistów oblało zupą pomidorową znajdującą się również w londyńskiej Galerii Narodowej jedną z wersji "Słoneczników" Vincenta van Gogha . Kilkakrotnie członkowie grupy przyklejali się też do ram obrazów w muzeach.

Około 100 aktywistów Just Stop Oil zostało aresztowanych w poniedziałek w Londynie na rządowej alei Whitehall, po której spacerowali powolnym krokiem, tamując ruch. Część z nich została zatrzymana w pobliżu The Cenotaph, pomnika upamiętniającego brytyjskich żołnierzy poległych w obu wojnach światowych i późniejszych konfliktach. Grupa zaprzeczyła jednak, jakoby jej członkowie zamierzali zaatakować pomnik.