Organizatorzy festiwalu Mastercard OFF CAMERA ogłosili kolejne tytuły filmów, które będzie można zobaczyć w czasie tegorocznej edycji krakowskiego święta kina niezależnego. Chodzi o obrazy z sekcji „Herstorie” i „Amerykańscy niezależni”.

W ramach Mastercard OFF CAMERA filmy prezentowane są w ośmiu sekcjach: czterech głównych oraz czterech tematycznych. Te ostatnie co roku przygotowywane są w odniesieniu do najbardziej aktualnych tematów, które podejmowane są przez świat kina oraz ogólnie - w społeczeństwie.

W sekcji "Herstorie" w 2023 roku zobaczymy m.in. te produkcje:

- Egzotyczna sceneria stolicy Nikaragui i... ogromne wysypisko śmieci, u stóp którego mieszka Lilibeth ze swoją jedenastoletnią córką Marią. W "Daughter of Rage" zobaczymy nielegalną pracę nieletnich, codzienną walkę o przetrwanie i nieskrępowaną dziecięcą wyobraźnię, która daje szanse na dostrzeżenie odrobiny światła i piękna.

- Pełnometrażowy debiut cenionej australijskiej artystki wizualnej Del Kathryn Barton pt. "Blaze" to poruszająca opowieść o dwunastoletniej dziewczynce, która doświadcza głębokiej traumy. To historia o wrażliwości dziecięcego umysłu, ale i zaskakujących mechanizmach obronnych, w jakie jest on wyposażony.

- Tłem akcji filmu pt. "Nezouh" syryjskiej reżyserki Soudade Kaadan jawi się konflikt zbrojny w ogarniętym wojną Damaszku. Jest to jednak równocześnie pełna ciepła historia o wolności i marzeniach czternastolatki i jej rodziców, którzy mieszkają w budynku poważnie uszkodzonym przez pocisk.

- Zrealizowany z udziałem naturszczyków, pełen niezwykłych kaskaderskich popisów fabularny debiut francuskiej reżyserki Loli Quivoron pt. "Rodeo" to "Easy Rider" na miarę dzisiejszych czasów. Zakochana w prędkości Julia, motocyklowy gang i cena, którą trzeba ponieść, gdy podejmuje się trudne i zaskakujące decyzje.

"Amerykańscy niezależni" na festiwalu Mastercard OFF CAMERA

Jedną z czterech sekcji stałych, poza Konkursem "Wytyczanie Drogi" (nagroda o wartości 100 000 dolarów) i Konkursem Polskich Filmów Fabularnych (nagroda: 100 000 zł) są "Amerykańscy niezależni".

W tym roku w ramach przeglądu filmów amerykańskich twórców z ostatnich miesięcy, będzie można zobaczyć m.in. poniższe

- Marzeniem nastoletniego Lawrenca, który nie należy raczej do zbyt towarzyskich, są studia w nowojorskiej szkole filmowej. W oglądaniu filmów znajduje bezpieczeństwo, dlatego by zdobyć pieniądze na edukacje, zatrudnia się w wypożyczalni kaset video. "I Like Movies" w reżyserii Chandlera Levacka to historia skomplikowanej przyjaźni oraz... nostalgiczny hołd złożony erze wideo.

- Szalona, słodko-gorzka opowieść prezentowana w "Safe Space" koncentruje się wokół trzech par oraz pewnego samotnego mężczyzny. Reżyser niskobudżetowej produkcji, Stefan Kubicki, zabiera nas na weekend na odludziu, gdzie nic nie idzie zgodnie z planem - narkotyki, zagadki, niewierność, a może nawet i... kosmici? To zdecydowanie jazda bez trzymanki.

- "The Cathedral" przedstawia wciągającą historię rodziny Damroschów w miniaturze, ze wszystkimi jej wzlotami i upadkami. Film Ricky’ego D’Ambrose’a to zaskakująca opowieść o dorastaniu, ale też niejednoznaczny portret wielopokoleniowej amerykańskiej rodziny - jej reakcjach na otaczający ją świat, warunki ekonomiczne, emocjonalne rozterki, a nawet sytuację społeczno-polityczną w całym kraju.