16. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA pod względem wizualnym będzie odwoływać się do idei "Kino to pamięć ludzkości". Energetyczna, wiosenno-letnia paleta kolorystyczna i nawiązania do klasycznych dzieł Jana Lenicy i Wojciecha Fangora to rozwinięcie Koncepcji artystycznej 2023, stworzonej przez Grzegorza Stępniaka – dyrektora artystycznego imprezy.

16. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA będzie odwoływać się do idei "Kino to pamięć ludzkości". / Materiały prasowe

Kino to nieustanny zapis historii, kultury i emocji ludzkości. Dzięki filmom możemy przejść się ulicami Paryża z lat 60., poczuć rozterki samurajów, matek, nastolatków, artystów, wejrzeć w życia i rzeczywistości, które już dawno nie istnieją, wymienić się wspomnieniami pomiędzy kontynentami i kulturami - mówi Tomasz Kuczma, który jest autorem tegorocznej kreacji graficznej Festiwalu. Key Visual Mastercard OFF CAMERA 2023 jest nowoczesną, graficzną reprezentacją tej pamięci. Jest również hołdem złożonym polskiemu projektowaniu graficznemu. Abstrakcyjne w formie postacie są dalekim echem klasycznych prac Jana Lenicy i Wojciecha Fangora - dodaje.

Odświeżony został logotyp i identyfikacja wizualna Festiwalu. Towarzyszy im prostsza oprawa graficzna, utrzymana w świeżej, energetycznej, wiosenno-letniej palecie kolorystycznej.

W Mastercard wierzymy, że przeżycia i emocje to jedne z najbardziej wartościowych rzeczy w życiu. Filmy, dzięki swojej uniwersalności, łączą ludzi na całym świecie, dając im szansę wkroczenia w inną rzeczywistość, a także skłaniają do refleksji nad tym co ważne - dla nas i dla świata. To szczególnie istotne w wyjątkowych czasach, po ponad dwóch latach zmagania się z kryzysami. Teraz bardziej niż dotychczas potrzebujemy skupiać się na tym, co nas łączy i szukać okazji do wspólnego celebrowania pasji i radości. Już od 8 lat, a od 5 jako partner tytularny, z dumą jesteśmy częścią tego wyjątkowego święta kinematografii, jakim jest Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Tegoroczne zmiany w identyfikacji to nowe otwarcie, zastrzyk wiosenno-letniej energii, która - mam nadzieję - udzieli się wszystkim kinomanom - mówi Jerzy Hołub, Dyrektor marketingu na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe.

Nadchodząca, 16. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA przypada na czasy wyjątkowo skomplikowane. Kryzysy ekonomiczne, gospodarcze, polityczne, kulturowe i pobliska wojna wyznaczają dojmującą i codzienną rzeczywistość, od jakiej coraz trudniej, choćby na chwilę, się oderwać - przyznaje dyrektor artystyczny imprezy - Grzegorz Stępniak. Wierzymy jednak niezmiennie, że kino ze swoją szczególną mocą opowiadania wciągających historii i poprzez ukazywanie na dużym ekranie perypetii ludzi tak bardzo od nas rożnych, ma nie tylko rozrywkowe, ale i ściśle społeczne funkcje. Podstawową z nich jest nieustanne uczenie empatii, poprzez otwieranie się na doświadczenia i losy innych - deklaruje.

Mamy więc nadzieję, że wyjątkowe, starannie wyselekcjonowane filmy, pokazywane zarówno w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" i Polskich Filmów Fabularnych, stałych i zupełnie nowych festiwalowych sekcjach, które przyglądają się bliżej kinu kobiet, rodzinie i jej nowym formom, technologii oraz jej związkom z naturą i kulturą czy zmianom w obrębie gatunku sensacyjno-przygodowego, pokażą naszym widzkom i widzom różne sposoby i modele życia. Oraz, przede wszystkim, znacząco wpłyną na ich wrażliwość i staną się tak bardzo wszystkim potrzebną lekcją empatii i współodczuwania - podsumowuje Stępniak.

Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w Krakowie od 28 kwietnia do 7 maja 2023 roku. W programie znajdzie się blisko 100 filmów z 40 krajów, które będą prezentowane w najlepszych kinach nie sieciowych w czasie ponad 200 projekcji. Szczegółowe informacje na temat Festiwalu na: www.offcamera.pl