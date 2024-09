Maciej Pieprzyca - reżyser takich filmów jak "Jestem mordercą" czy "Ikar. Legenda Mietka Kosza" - pracuje nad serialem "Ołowiane dzieci". Produkcja przypomni historię epidemii ołowicy, która w latach 70. dotknęła dzieci z katowickich Szopienic. W rolę lekarki, która odkryła ten problem, wciela się Joanna Kulig.

Joanna Kulig i Agata Kulesza na planie serialu / Robert Pałka / Netflix / Materiały prasowe

"Jednostka w słusznej sprawie sprzeciwia się aparatowi władzy"

"Ołowiane dzieci" to serial inspirowany prawdziwą historią oraz książką Michała Jędryki o tym samym tytule. Jego główną bohaterką będzie młoda lekarka - Jolanta Wadowska-Król. To ona zauważyła, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Podjęła walkę o zdrowie najmłodszych i mierzyła się komunistycznym aparatem państwowym.

Historia epidemii ołowicy wśród śląskich dzieci i bohaterskiej postawy dr Wadowskiej-Król jest na Górnym Śląsku żywa w naszej zbiorowej pamięci. Teraz pora, by przybliżyć ją całej Polsce. W końcu sytuacja, w której to jednostka w słusznej sprawie sprzeciwia się całemu aparatowi władzy to coś, z czym wciąż mamy do czynienia, w wielu miejscach na świecie - podkreśla reżyser serialu - Maciej Pieprzyca. Opowieści takie jak "Ołowiane dzieci" niosą uniwersalny przekaz o słuszności, ale też osobistej cenie walki o prawdę i sprawiedliwość - dodaje.

"Ołowiane dzieci": Co wiemy o obsadzie serialu?

Rolę doktor Jolanty Wadowskiej-Król otrzymała Joanna Kulig. Poza nią w obsadzie są m.in. Agata Kulesza, Kinga Preis, Sebastian Pawlak, Michał Żurawski, Zbigniew Zamachowski i Marian Dziędziel. Za scenariusz serialu odpowiada Jakub Korolczuk, a za zdjęcia - Witold Płóciennik.

Na razie nie wiadomo, ile odcinków będzie miał serial "Ołowiane dzieci" i kiedy można spodziewać się jego premiery na platformie Netflix.