Wygląda na to, że będzie nowy "Rocky". Minęły już trzy lata, odkąd Sylvester Stallone wspomniał w mediach społecznościowych o serialu według własnego pomysłu. Teraz pojawiły się nowe fakty.

Sylwester Stallone / London Entertainment / SplashNews.com/East News / East News

Serial ma być prequelem popularnej serii "Rocky". W jednym z wywiadów Sly zdradził, że napisał już kilka stron scenariusza o młodym Rocky'm.

Prequel "Rocky’ego" jest bardzo bliski mojemu sercu. Napisałem kilka stron scenariusza i mam wrażenie, że pisze się sam. Jest w nim 15-letnia Adrian, 17-letni Rocky oraz Paulie wprowadzający się do nowej dzielnicy. Rocky to łobuz. Całość przypomina "Zakochanego kundla" tyle że z prawdziwymi ludźmi. To będzie wspaniałe - zapowiada Sylvester Stallone w podcaście Inspire Me.

Instagram Rolka

Kim jest Rocky Balboa?

Fanów zachwyciła ta informacja i już snują domysły w internetowych komentarzach. Sprawa budzi ogromne emocje i choć od premiery minęło wiele lat, to wciąż są ludzie, którzy czekają na nowe odsłony.

"Rocky" to opowieść o bokserze-amatorze, który walczy w podrzędnych klubach za marne wynagrodzenie, ledwo wiążąc koniec z końcem. Pewnego dnia Rocky Balboa otrzymuje propozycję stoczenia pojedynku o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej z jego obecnym zdobywcą. Produkcja odniosła ogromny sukces komercyjny. Przy budżecie wynoszącym 960 000 dolarów zarobiła ona na świecie 225 000 000 dolarów. Obraz został nagrodzony trzema Oscarami i Złotym Globem, a Amerykański Instytut Filmowy umieścił go na liście 100 najlepszych rodzimych filmów wszech czasów.

Wideo youtube

W sumie było 6 części "Rocky'ego", dwa spin offy - których bohaterem był syn jego filmowego przyjaciela, Adonis Creed.

Malarz Stallone

Stallone ma na koncie m.in role w filmach "Rambo", "Rocky", ale od ponad 40 lat jego hobby to malowanie. W 2015 roku miał wystawę swoich prac w Muzeum Sztuki Współczesnej w Nicei, przez wiele lat aktor malował pod pseudonimem "Mike Stallone".

Malarstwo to spora część jego historii. Aktor przyznaje, że twórczość na płótnie jest dla niego możliwością poradzenia sobie z trudnymi emocjami. Im bardziej czuje się źle, tym lepiej maluje. Potem w jego karierze pojawiła się seria "Niezniszczalni".

Aktora można teraz oglądać nie tylko na dużym ekranie, ale też w bojącym rekordy popularności serialu "Tulsa King", premiera drugiego sezonu będzie 15 września.