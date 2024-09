Robbie Williams i Bruce Springsteen. Dwie muzyczne ikony i dwie filmowe premiery. Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto premierę miał dokument "Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band", a także film "Better Man".

Robbie Williams / Christopher Katsarov / PAP/PA

Brytyjski wokalista Robbie Williams pojawił się na czerwonym dywanie w Toronto ze swoim muzycznym filmem biograficznym "Better Man". Wyreżyserowany przez Michaela Graceya film przedstawia Williamsa jako... małpę, a muzyk sam podkłada głos swojej postaci.

Małpa jest wygenerowana komputerowo, za pomocą motion capture. Pewnego dnia Michael podszedł do mnie i zapytał mnie - hej, a jakie jest twoje duchowe zwierzę? A ja wtedy próbowałem znaleźć poczucie własnej wartości, miałem w sobie dużo złości i nienawiści do samego siebie, więc tego konkretnego dnia wybrałem lwa. Powiedziałem "lew". Ale on był sceptyczny. Więc rzuciłem - to może małpa? Uznał, że to świetny pomysł. Ty będziesz małpą, a wszyscy wokół ciebie będą ludźmi. Zanim skończył to mówić - zgodziłem się od razu - mówił Robbie Williams podczas kanadyjskiej premiery filmu.

Premiera kinowa "Better Man" 17 stycznia przyszłego roku.

Bruce Springsteen / CHRIS CHEW / PAP/Newscom

W Toronto pojawiła się też legenda amerykańskiego rocka Bruce Springsteen i jego zespół. Chodzi o najnowszy film dokumentalny zatytułowany "Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band", który opowiada o przygotowaniach legendarnego muzyka i jego słynnej kapeli do pierwszej od 2017 roku wspólnej trasy koncertowej.

Światowe tournée "Bossa" i zespołu E Street Band potrwa do 3 lipca przyszłego roku. Produkcja zawiera nigdy niepublikowane materiały archiwalne oraz wywiady z obecnymi i byłymi członkami rockowej formacji - w tym z nieżyjącymi już Clarencem Clemonsem i Dannym Federicim.

Dokument w reżyserii Thoma Zimnego zadebiutuje na platformie streamingowej Disney+ 25 października. Bruce Springsteen, który 23 września skończy 75 lat, ma na swoim koncie 20 nagród Grammy.