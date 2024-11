W sieci pojawił się pierwszy zwiastun czwartej części filmu „Bridget Jones”. Produkcja "Szalejąc za facetem" trafi do kin w lutym. W tytułowej roli ponownie Renée Zellweger.

Renée Zellweger / Shutterstock

Fani przygód zwariowanej, pełnej uroku osobistego Bridget Jones, czekali na kolejny film z serii 9 lat. Produkcja będzie miała premierę za trzy miesiące: w Walentynki - 14 lutego 2025 roku.

W czwartej części Bridget Jones ma 50 lat, jest samotną matką dwójki dzieci i wdową. Na ekranie nie zobaczymy więc Colina Firtha, filmowego Marka Darcy’ego. U boku bohaterki pojawia się inny, młodszy o 28 lat mężczyzna, z którym nawiązuje płomienny romans. Wciela się w niego gwiazdor serialu "Biały Lotos" Leo Woodall.

Wideo youtube

Film jest inspirowany książką "Bridget Jones. Szalejąc za facetem" Helen Fielding, która jest też autorką scenariusza. Reżyserem jest Michael Morris, znany z pracy przy serialach "Better Call Saul" i "13 powodów".

W roli zwariowanej Bridget ponownie Renée Zellweger, której towarzyszyć będą dobrze znani fanom serii Hugh Grant i Emma Thompson.

Do obsady filmu "Bridget Jones: Mad About the Boy" dołączyły także nowe twarze - m.in.: wspomniany już Leo Woodall, Chiwetel Ejiofor, Leila Farzad, Isla Fisher, Josette Simon i Nico Parker.