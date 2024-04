Po miesiącach spekulacji, a także opóźnieniach związanych ze strajkiem scenarzystów i aktorów, ekipa czwartej części filmu „Bridget Jones” może w końcu rozpocząć prace. W tytułowej roli ponownie pojawi się Renée Zellweger. Premierę filmu zaplanowano na 14 lutego 2025 roku.

/ B. Cool/Splash News / East News

To już pewne. Czwarta część kultowej serii przygód Bridget Jones stanie się faktem. W roli zwariowanej Bridget ponownie Renée Zellweger, której towarzyszyć będą dobrze znani fanom serii, Hugh Grant i Emma Thompson.

Do obsady filmu „Bridget Jones: Mad About the Boy” dołączyły także nowe twarze: Chiwetel Ejiofor oraz znany z serialu „Biały Lotos” Leo Woodall.

Premierę filmu zaplanowano na 14 lutego 2025.

Na razie nie wiadomo, kogo zagrają Chiwetel Ejiofor i Leo Woodall. Być może jeden z nich rozpali serce Bridget Jones, gdyż w czwartej części cyklu, której roboczy tytuł to "Bridget Jones: Mad About the Boy", główna bohaterka ma uwikłać się w romans z młodszym mężczyzną.