Tysiące osób przybyły do miasteczka Chivaretto w Gwatemali, by obejrzeć wielkanocne... okładanie się gołymi pięściami. Nie wiadomo, kto zapoczątkował tę tradycję, ale sięga ona niemal stu lat. Walki na gołe pięści odbywają się w Chivaretto co roku w Wielki Piątek. Mogą wziąć w nich udział tylko pełnoletni i trzeźwi Gwatemalczycy.

