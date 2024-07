Głosowanie w drugiej turze wyborów parlamentarnych we Francji ruszyło. Oczekiwana jest rekordowa frekwencja, bowiem duża część wyborców chce zablokować drogę do władzy skrajnej prawicy. Francuski dziennik "Le Figaro" podaje, że policja spodziewa się nawet "aktów przemocy" po zakończeniu głosowania. "Brana jest pod uwagę możliwość starć z udziałem aktywistów radykalnej lewicy. W Paryżu zmobilizowano 5 tys., natomiast w całym kraju 30 tys. policjantów" - czytamy.

Druga tura wyborów do parlamentu we Francji / PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP

Wybory we Francji. Służby są przygotowane na uliczne starcia

9 czerwca francuska prawica wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego. Tego samego dnia Emmanuel Macron ogłosił, że rozwiązuje parlament i rozpisuje przedterminowe wybory.

Po pierwszej turze, 30 czerwca, odnotowano 37 incydentów w różnych miastach. Teraz - według "Le Figaro" - ich liczba może wzrosnąć do około setki.

Perspektywa zwycięstwa skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN) i zdobycia przez tę partię większości względnej lub bezwzględnej w parlamencie sprawia, że funkcjonariusze strzegący porządku niepokoją się możliwymi działaniami skrajnej lewicy.

Jak ocenia policja, istnieje ryzyko starć między najbardziej radykalnymi elementami obu obozów - bądź niezadowolonych z porażki, bądź świętujących zwycięstwo.

Minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin podał w piątek, że w kampanii przed wyborami parlamentarnymi zarejestrowano 51 fizycznych ataków na kandydatów politycznych, ich asystentów lub działaczy partyjnych.

W całej Francji zmobilizowano dziś 30 tys. funkcjonariuszy.

Jak na razie przebiega głosowanie?

"Bezprecedensowe wydarzenie polityczne we Francji" - tak paryskie media opisują dzisiejszą druga turę przedterminowych wyborów, które - według sondaży - po raz pierwszy w historii V Republiki Francuskiej ma wygrać skrajna prawica.

Korespondent RMF FM, Marek Gładysz informuje, że na razie Francuzi nie spieszą się do lokali wyborczych, choć frekwencja według zapowiedzi ma być rekordowa. Jak podkreślają paryscy eksperci, w zasadzie wszystkie największe partie polityczne zaapelowały do swoich zwolenników, by masowo udali się do urn.