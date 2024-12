Zmiana nazwy

Najwyższy szczyt Ameryki Północnej tradycyjnie nazywał się Denali, aż do 1896 roku, kiedy zmieniono nazwę na Mount McKinley. W 1975 roku stan Alaska oficjalnie przywrócił pierwotną nazwę, ale żeby stało się to oficjalnie zmianę musiał zatwierdzić rząd federalny.

Alaska naciskała, by nazwa została zmieniona przez rząd, ale udało się to dopiero w 2015 roku, kiedy prezydentem był Barack Obama. Jak informował wtedy Biały Dom, ówczesny prezydent zrobił to "w uznaniu sakralnego statusu Denali dla pokoleń rdzennych mieszkańców Alaski".

W podpisanym przez Obamę zarządzeniu Departamentu Zasobów Wewnętrznych USA z 2015 roku zmieniającym oficjalnie nazwę na Denali podkreślono, że prezydent McKinley nigdy nawet nie odwiedził tej góry i nie ma ani z nią, ani z Alaską znaczącego historycznego związku.

W języku rdzennych mieszkańców Alaski Denali oznacza "wysoki".