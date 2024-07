"Jeśli Joe Biden nie nadaje się do kandydowania na prezydenta, nie nadaje się też na prezydenta. Musi natychmiast podać się do dymisji" - ogłosił republikański spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson.

Mike Johnson / SHAWN THEW / PAP/EPA

Mike Johnson, republikański spiker Izby Reprezentantów, opublikował w serwisie X swoje stanowisko. Zaczyna do podkreślenia wagi historycznej rezygnacji Joe Bidena ze startu w wyborach prezydenckich, które planowane są na listopad.

"W tym bezprecedensowym momencie w historii Ameryki musimy mieć jasność co do tego, co się właśnie wydarzyło. Partia Demokratyczna zmusiła kandydata demokratów do wycofania się z głosowania nieco ponad 100 dni przed wyborami".