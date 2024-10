Trzeba było wprowadzić specjalne zabezpieczenia, ale The Vessel w Nowym Jorku znów można zwiedzać. Po trzech latach ponownie otwarto wysoką na 45 metrów wyróżniającą się w otoczeniu konstrukcję, z której można podziwiać widok na rzekę Hudson.

The Vessel jest ponownie otwarta / Shutterstock

Przez tragedie atrakcję trzeba było zamknąć

The Vessel trzeba było zamknąć zaledwie dwa lata po otwarciu - w lipcu 2021 roku. Władze miejskie wezwały do podniesienia wysokości barierek, bądź zamknięcia obiektu i to właśnie ta druga sugestia została wdrożona w życie. W kwietniu tego roku zarządzający obiektem w porozumieniu z architektami, którzy stworzyli tę imponującą konstrukcję, ogłosili, że rozpoczęła się instalacja zabezpieczeń mających uniemożliwić próby samobójcze.

Nie było dnia, w którym ktoś nie podszedłby do naszych pracowników i nie zapytał, kiedy znów będzie można kupić bilety i zwiedzić The Vessel. To zainteresowanie nie osłabło w czasie zamknięcia konstrukcji. Teraz możemy zaprosić gości z całego świata do ponownego zwiedzania, które będzie bezpieczne dzięki nowym zabezpieczeniom - mówi cytowany przez portal w42st.com Jeff T. Blau z zarządzającej wieżowcem Hudson Yards, przy którym stoi The Vessel firmy Related Companies.

Najwyższy poziom dalej wyłączony z użytku

Prace nad zabezpieczeniami złożonej z zygzakowatych schodów konstrukcji zostały ukończone jesienią tego roku. Metalowymi siatkami udało się zabezpieczyć w całości poziomy sprawiające największe niebezpieczeństwo dla zwiedzających. Nie udało się to natomiast na najwyższym poziomie, który pozostaje nadal wyłączony ze zwiedzania.

Stalowa siatka została specjalnie zaprojektowana, by wytrzymać warunki zewnętrzne bez jakiegokolwiek uszczerbku dla charakterystycznego wyglądu konstrukcji. Nie będzie ona również zasłaniać widoków roztaczających się z The Vessel. Siatka nie może zostać przecięta, ani usunięta przez zwiedzających. Została zabezpieczona zarówno na dole, jak i na górze każdego poziomu - tłumaczy rzecznik prasowy Hudson Yards.

Choć uważamy, że zainstalowanie nakazanych przez nas zabezpieczeń zajęło firmie Related o cztery życia za późno, w końcu zostały wprowadzone. Dzięki nim bezpieczeństwo zwiedzających The Vessel będzie na pierwszym miejscu - mówi Jessica Chait z nowojorskiego urzędu.