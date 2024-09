Złote i srebrne rękodzieło, monety, ceramika oraz cenne kamienie, które zostały odkryte na wraku statku z XVII w., przekraczają wartość 5 mln dolarów - wynika z badań prowadzonych na Bahamach. Jak twierdzą archeolodzy, odnaleziony u brzegów wyspy Wielka Bahama wrak to hiszpański galeon Nuestra Senora de las Maravillas.

Archelodzy z Bahamów, współpracujący z wyspecjalizowaną w podmorskich poszukiwaniach spółką Allen Exploration, oszacowali wartość skarbów odkrytych na wraku statku na ponad 5 mln dolarów. Wycena powstała na podstawie analizy znalezionych na dnie Morza Karaibskiego cennych przedmiotów, które pochodziły z galeonu o nazwie Nuestra Senora de las Maravillas.



Jak twierdzą naukowcy, do do katastrofy hiszpańskiego okrętu doszło około 350 lat temu. Sprecyzowali, że jednostka płynęła z Kuby do portu w Andaluzji, na południu Hiszpanii. Stamtąd fracht miał trafić do głównego miasta regionu - Sewilli.