To nie utonięcie, a uduszenie było przyczyną śmierci czterech osób, przebywających na luksusowym jachcie Bayesian, który zatonął pod koniec sierpnia u wybrzeży Sycylii. Wyniki sekcji zwłok ofiar rzucają nowe światło na tę tragedię.

Akcja poszukiwawczo-ratunkowa w Porticello niedaleko Palermo we Włoszech / IGOR PETYX / PAP

Zaskakująca przyczyna śmierci

Medycy, którzy przeprowadzili sekcję zwłok czterech spośród siedmiu ofiar katastrofy jachtu Bayesian, wskazują że w płucach, tchawicach i żołądkach zmarłych nie było wody. Żadna z tych osób nie miała złamań czy innych obrażeń, które mogłyby spowodować śmierć.



W Instytucie Medycyny Sądowej Polikliniki w Palermo przeprowadzono sekcje zwłok amerykańskiego prawnika Chrisa Morvillo, jego żony Nedy Morvillo, bankiera Morgana Stanley'a Jonathana Bloomera i jego żony Anne Elizabeth Judith Bloomer. W piątek zostaną zbadane ciała brytyjskiego miliardera Mike'a Lyncha i jego 18-letniej córki.



"Szukali powietrza"

Jak podaje CNN, ciała zostały odnalezione po lewej stronie jachtu. Wskazuje to, że pasażerowie statku w momencie katastrofy szukali powietrza. Kiedy do środka jachtu dostała się woda, w kabinach pozostały bąble powietrza, jednak szybko zabrakło w nich tlenu. To doprowadziło do śmierci przez uduszenie. Na ten moment żadna z ofiar nie została poddana testom na zawartość alkoholu czy narkotyków we krwi.