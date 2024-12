Sfingowana śmierć

Borgwardt jest doświadczonym kajakarzem, w dniu, w którym zniknął, udał się na Green Lake - jedno z najgłębszych jezior śródlądowych w Wisconsin. Tam wypłynął na wodę, celowo przewrócił łódź, wyrzucił telefon, a następnie wrócił na brzeg w dmuchanym pontonie.

Później przejechał rowerem elektrycznym ponad 120 km do Madison, gdzie wsiadł do autobusu i dojechał do Detroit, tam przekroczył granicę z Kanadą i poleciał do Europy.

Przed swoim zniknięciem Borgwardt przelał środki na zagraniczne konto bankowe, zmienił swój e-mail i komunikował się z kobietą w Uzbekistanie. W dniu swojego zaginięcia wymienił dysk twardy w swoim laptopie i wyczyścił historię przeglądarki. Wcześniej zgłosił kradzież paszportu i uzyskał jego duplikat, a oryginał zostawił w domu.

Tysiące dolarów na poszukiwania

Długie, rozległe poszukiwania Borgwardta były kosztownym i emocjonalnie wyczerpującym przedsięwzięciem zarówno dla jego rodziny, jak i ekip poszukiwawczych. Rodzina mężczyzny doświadczyła emocjonalnego wstrząsu po tygodniach żałoby.

Jak poinformował Podoll, 44-latek myślał, że przestaną go szukać po około dwóch tygodniach. Mężczyzna wyraził również żal za skrzywdzenie swojej rodziny, a także z powodu godzin i pieniędzy, które poświęciło społeczeństwo na jego poszukiwania.

Chociaż hrabstwo będzie dążyć do zwrotu kosztów za poszukiwania finansowane z podatków, nie obejmuje to tysięcy dolarów wydanych przez organizację non-profit Bruce’s Legacy, która pomagała w podwodnych poszukiwaniach ciała Borgwardta. Keith Cormican, dyrektor placówki, powiedział CNN, że spędził prawie 30 dni pracując nad tą sprawą, a same pierwsze dwa tygodnie poszukiwań będą go kosztować około 10 tys. dolarów.