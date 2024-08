Porzucał ciała kobiet na wysypisku śmieci

Collins Jumaisi trafił na pierwsze strony gazet, gdy zatrzymany w lipcu przez policję przyznał się do zabicia co najmniej 42 kobiet i porzucenia ich ciał na wysypisku śmieci w slumsach Kware w latach 2022-2024.

Policja i media opisały go jako "wampira, psychopatę".

Przesłuchiwany miał przyznać, że pierwszą ofiarą była jego żona, którą rzekomo udusił i poćwiartował.

Gdy stanął przed sądem, powiedział, że policja go torturowała i zmusiła do przyznania się do morderstw.