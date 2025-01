Na międzynarodowym lotnisku w południowokoreańskim mieście Busan stanął w ogniu samolot pasażerski. Trzy osoby odniosły obrażenia w czasie ewakuacji, ale wszystkich, w tym załogę, udało się bezpiecznie wyprowadzić.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Samolot należący do południowokoreańskich linii lotniczych Air Busan stanął nagle w ogniu, gdy oczekiwał na odlot do Hong Kongu. Jak informuje agencja Yonhap, ogień prawdopodobnie najpierw pojawił się w ogonie maszyny, by później rozprzestrzenić się na na kadłub.

Szczęśliwie wszystkich 169 pasażerów i siedmiu członków załogi udało się ewakuować. Choć początkowo nie odnotowano żadnych obrażeń, straż pożarna poinformowała później, że podczas ewakuacji trzy osoby odniosły obrażenia niezagrażające ich życiu.

Uważamy, że wszystkie 176 osób ewakuowano, ale na wszelki wypadek przeszukaliśmy wnętrze statku - przekazał agencji Yonhap przedstawiciel służb lotniska.