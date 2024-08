Głowa państwa rosyjskiego witając przybyłych, dziękowała im za "wierność ojczyźnie, która ani na minutę o nich nie zapomniała".

Meduza zwraca uwagę na szczególnie ciepłe powitanie Wadima Krasikowa, który w 2019 r. w centrum Berlina dokonał na zlecenie Moskwy zabójstwa czeczeńsko-gruzińskiego dowódcy polowego.

Kreml usilnie zabiegał o jego uwolnienie. Sam Putin nazywał go "patriotą". Krasikow usłyszał w Niemczech wyrok dożywocia.

Rosyjski prezydent zapowiedział, że to "nie ostatni raz", kiedy spotyka się ze swoimi agentami. "Wszyscy będziecie zgłoszeni do nagród państwowych. Jeszcze się zobaczymy. Porozmawiamy o waszej przyszłości. Teraz chcę wam po prostu pogratulować powrotu" - powiedział Putin, cytowany przez Meduzę.

Największa wymiana od czasów zimnej wojny

Z Zachodu do Moskwy przylecieli szpiedzy i agenci Kremla, a w odwrotną stronę polecieli przetrzymywani przez Rosjan opozycjoniści i dziennikarze. Na liście znalazł się m.in. dziennikarz "The Wall Street Journal" Evan Gershkovich, który, zdaniem komentatorów, został zatrzymany pod zarzutem rzekomego szpiegostwa właśnie po to, by Kreml mógł naciskać na USA. Analogiczna sytuacja dotyczy Niemca Rico Kriegera, który został skazany na Białorusi na karę śmierci, a następnie ułaskawiony przez Aleksandra Łukaszenkę. On także miał służyć do wywierania presji, tyle że na Berlin.

Największa jak podkreślają media od czasów zimnej wojny wymiana więźniów w Rosji i krajach Zachodu odbyła się w czwartek w Ankarze. Operacja objęła 24 osoby z więzień w siedmiu krajach, w tym w Polsce , oraz dwoje dzieci.

Jak przekazały tureckie władze, 10 osób, w tym dwie osoby nieletnie, relokowano do Rosji, 13 do Niemiec, trzy do USA. Objęto wymianą osoby z więzień w USA, Niemczech, Polsce, Słowenii, Norwegii, Rosji i Białorusi.