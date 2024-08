Turecki wywiad przeprowadził w Ankarze największą w ostatnim czasie operację wymiany więźniów, obejmującą 26 osób - podała w czwartek turecka agencja informacyjna Anatolia. Departament komunikacji przy prezydencie Turcji przekazał, że wymianą objęto osoby z więzień z "USA, Niemiec, Polski, Słowenii, Norwegii, Rosji i Białorusi".

Evan Gershkovich (zdjęcie z kwietnia 2024 r.) / STRINGER / PAP/EPA

Jak przekazała turecka agencja Anatolia, w ramach wymiany 10 uwolnionych więźniów - w tym dwóch nieletnich - relokowano do Rosji, 13 do Niemiec, a trzech do USA.

Lista uwolnionych więźniów

Na liście uwolnionych więźniów znajdują się również rosyjski opozycjonista Ilja Jaszyn, obywatel Niemiec Rico Krieger i skazany w Niemczech były agent FSB Wadim Krasikow - poinformowały tureckie władze, cytowane przez agencję Reutera.

29-letni Krieger został na Białorusi skazany na karę śmierci w czerwcu 2024 roku. Białoruski sąd uznał go za winnego przestępstw na podstawie sześciu artykułów kodeksu karnego, dotyczących najemnictwa, terroryzmu, utworzenia formacji ekstremistycznej, uszkodzenia środka transportu lub trasy komunikacyjnej, a także działalności agenturalnej i nielegalnych działań z użyciem broni. Został ułaskawiony przez Alaksandra Łukaszenkę.

Krasikow w 2021 r. został skazany w Niemczech na dożywocie za zabójstwo czeczeńsko-gruzińskiego dysydenta w berlińskim Tiergarten na zlecenie rosyjskich władz. Krasikow przebywał w ostatnim czasie w więzieniu w Berlinie, ale był kilkakrotnie przenoszony ze względów bezpieczeństwa - podał "Die Welt".

Jaszyn to z kolei były współpracownik zabitego w 2015 roku byłego wicepremiera Rosji Borisa Niemcowa. Został skazany w grudniu 2022 roku na 8,5 roku kolonii karnej za rzekome fake newsy o działaniach sił zbrojnych Rosji.