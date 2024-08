Przez kilka lat Rubcow inwigilował środowisko opozycjonistów rosyjskich. W 2016 roku nawiązał znajomość z Żanną Niemcową, córką zabitego przywódcy opozycji antykremlowskiej - Borisa Niemcowa. Utrzymywał kontakty z założoną przez Żannę Niemcową organizacją pozarządową - Fundacją Niemcowa (Fundacja im. Borisa Niemcowa na rzecz Wolności).

Źródło w fundacji przekazało niezależnemu rosyjskiemu portalowi Agientstwo w 2023 roku, że pracownicy organizacji odwiedzali go w jego domu w Hiszpanii, a on był zapraszany na wydarzenia organizowane przez fundację. Rubcow zbierał informacje na temat uczestników letniej szkoły dziennikarstwa, w której brał udział, w szczególności interesowały go osoby z USA i Ukrainy.

Kontakty z Żanną Niemcową Rubcow opisywał w raportach. Nie jest jasne, do kogo wysyłał te informacje, lecz były one napisane tak jak raporty do zwierzchników. Opisywał nawiązane kontakty, informował o planach i domagał się zwrotu pieniędzy za poniesione wydatki. Według Agientstwa nośniki danych, które znaleziono u Rosjanina, zawierały listy Borisa Niemcowa - jak się wydaje, skopiowane od jego córki.

Współzałożycielka Fundacji Niemcowa Iga Szorina potwierdziła w 2023 roku, że Rubcow kontaktował się z władzami organizacji i brał udział w różnych wydarzeniach. Zapewniła jednak, że nie miał dostępu do dokumentów ani poufnych danych. Szorina mówiła też, że po pierwszych spotkaniach w fundacji zauważono, że dziennikarz małej baskijskiej gazety odbywa zbyt wiele podróży, a jego przekonania polityczne nie były zbyt przychylne rosyjskiej opozycji.

Dzięki fundacji Rubcow spotkał m.in. Władimira Kara-Murzę - jednego z opozycjonistów przekazanych w ramach wymiany.

Sprawa zatrzymania Rubcowa-Gonzaleza była szeroko komentowana przez media hiszpańskie. W 2023 r. reprezentująca organizację "FreePabloGonzalez" Maribel Martinez odebrała przyznaną mu przez Unię Dziennikarzy Walencji (UPV) Nagrodę Wolności Słowa. W lutym 2024 roku szef MSZ Hiszpanii Jose Manuel Albares powiedział, że domaga się natychmiastowego publicznego procesu Gonzaleza i przedstawienia dowodów.

W rozmowie z PAP w maju 2023 r. hiszpański generał piechoty w stanie spoczynku Vicente Diaz de Villegas wskazywał, że aresztowanie Rubcowa-Gonzaleza nie mogłoby dojść do skutku, gdyby polskie służby nie miały mocnych dowodów przeciwko zatrzymanemu.

Lista uwolnionych więźniów

Agencja Reutera podała listę uwolnionych więźniów. Jak napisano, trzech obywateli USA i jeden legalny stały rezydent wracają do domu z Rosji: Evan Gerszkowicz, Paul Whelan, Alsu Kurmaszewa i Władimir Kara-Murza.

Oprócz tego na liście jest 12 obywateli Niemiec i rosyjskich więźniów politycznych, którzy wrócą do Niemiec: Dieter Voronin, Kevin Lik, Rico Krieger, Patrick Schoebel, Herman Moyzhes, Ilya Yaszin, Lilia Czanyszewa, Ksenia Fadejewa, Vadim Ostanin, Andriej Piwowarow, Oleg Orlow oraz Sasza Skoczilenko.

Z kolei 10 osób wraca do Rosji. Oto nazwiska 8 z nich: Vadim Krasikow (z Niemiec), Artem Wiktorowicz Dulcew (ze Słowenii), Anna Dulcewa (ze Słowenii), Michaił Mikuszin (z Norwegii), Paweł Rubcow (z Polski), Roman Seleznew (ze Stanów Zjednoczonych), Wladislaw Kluszin (ze Stanów Zjednoczonych), Vadim Konoszczenok (ze Stanów Zjednoczonych).